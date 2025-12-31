Cricket

Sankalp Kalkotwar : शिक्षक वडिलांनी दिलं पंखात बळ, आता नागपूरच्या मैदानात चमकतोय अहेरीचा खेळाडू

Aheri’s Sankalp Kalkotwar Shines in VCA Under-19 Cricket Tournament: विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या नागपूर स्पर्धेत अहेरीचा संकल्प कलकोटवार उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे.
Sankalp Kalkotwar

Sankalp Kalkotwar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनतर्फे नागपुर येथे सुरु असलेल्या १९ वर्षे वयाखालील मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत अहेरी येथील संकल्प अनिल कलकोटवार हा उदयोन्मुख खेळाडू ऊत्कृष्ट कामगिरी करत आहे.

संकल्प अष्टपैलू खेळाडू असून फलंदाजीसह गोलंदाजीतही अव्वल ठरत आहे. दोन सामन्यांमध्ये 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्काराचा तो मानकरी ठरला. प्रत्येक सामन्यात कामगिरीमध्ये सातत्य राखत असल्याने स्पर्धेचा उत्कृष्ट खेळाडू ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

