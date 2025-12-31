Sankalp Kalkotwar : शिक्षक वडिलांनी दिलं पंखात बळ, आता नागपूरच्या मैदानात चमकतोय अहेरीचा खेळाडू

विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनतर्फे नागपुर येथे सुरु असलेल्या १९ वर्षे वयाखालील मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत अहेरी येथील संकल्प अनिल कलकोटवार हा उदयोन्मुख खेळाडू ऊत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. संकल्प अष्टपैलू खेळाडू असून फलंदाजीसह गोलंदाजीतही अव्वल ठरत आहे. दोन सामन्यांमध्ये 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्काराचा तो मानकरी ठरला. प्रत्येक सामन्यात कामगिरीमध्ये सातत्य राखत असल्याने स्पर्धेचा उत्कृष्ट खेळाडू ठरण्याची दाट शक्यता आहे..Cricket Retirement: ३९० हून अधिक विकेट्स अन् २७०० धावा करणाऱ्या भारतीय खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा! १४ वर्षांनंतर केलं अलविदा.बालवयातच संकल्पला क्रिकेटची गोडी होती. पेशाने शिक्षक असलेल्या वडिलांनीही संकल्पला शिक्षणावर जोर देण्याएवजी आपले क्षेत्र निवडण्याची मुभा दिली व प्रोत्साहीत केल्यामुळे संकल्पचा खेळ अधिकाधीक खुलत गेला..तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक नंदकिशोर कदम अहेरीत कार्यरत असताना चिमुकल्यांना क्रिकेट खेळातील तंत्रशुद्धता शिकविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यात काही बालके नियमित सरावाला जायची. त्यातील बरीच मुले चांगले क्रिकेट खेळायची. कालांतराने कदम यांच्या स्थानांतरणानंतर मुलांचा कल बदलत गेला. मात्र संकल्पने ध्येय बदलले नाही. सतत सराव आणि प्रशिक्षण घेत परिश्रम सुरूच ठेवले. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे..Haveli Cricket Cup : हवेली शिक्षक संघाने खेळाडूंना दिले सन्मान; शतक महोत्सवी वर्षाची सुरुवात!.खेळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अहेरीत मुलांच्या हातात मोबाईल फोन आल्यापासुन मैदाने ओसाड पडली आहेत. पबजीसारख्या खेळाने नव्या पिढीचे बालपणच हिरावले आहे. अशा वातावरणात खेळाडू निर्माण होणे हीच विशेष बाब असते. त्यात व्हिसीएसारख्या अधिकृत संघटनेच्या स्पर्धांपर्यंत मोठी मजल गाठणे आणि तिथे मिळालेल्या संधीचे सोने करत चमकदार कामगिरी करतअसल्याबद्दल संकल्पवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.