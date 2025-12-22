Cricket

Cricket Retirement: ३९० हून अधिक विकेट्स अन् २७०० धावा करणाऱ्या भारतीय खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा! १४ वर्षांनंतर केलं अलविदा

Krishnappa Gowtham Retirement: १४ वर्षांच्या क्रिकेट कारकिर्दीत ३९० हून अधिक विकेट्स आणि २७०० हून अधिक धावा करणाऱ्या ३७ वर्षीय भारतीय खेळाडूने निवृत्तीची घोषणा केली आहे.
Krishnappa Gowtham Retirement

Krishnappa Gowtham Retirement

Pranali Kodre
Summary

  • भारतीय अष्टपैलू कृष्णप्पा गौतमने निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

  • गौतमने ३९४ विकेट्स आणि २७८३ धावा केल्या.

  • त्याने कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआयचे आभार मानले, तसेच आयपीएलमधील विविध संघांचेही आभार व्यक्त केले.

