Ajinkya Rahane Retirement: अज्जू रडवलंस यार..! अजिंक्य रहाणे निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करताना रडला, Video Viral

Ajinkya Rahane Cries While Bidding Farewell to International Cricket: क्रिकेटपटू बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी डोंबिवली ते चर्चगेट असा प्रवास करणारा युवक ते भारताचा यशस्वी फलंदाज... अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आज निवृत्ती जाहीर केली. अजिंक्य मागील तीन वर्षांपासून भारतीय संघाबाहेरच होता, परंतु त्याने त्याच्या पुनरागमनाच्या आशा सोडल्या नव्हत्या. तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळत राहिला आणि टीम इंडियाचे दार ठोठावत राहिला. पण, भारतीय संघ युवा खेळाडूंसह भरपूर पुढे निघून गेला आहे आणि आता अजिंक्यला साथ द्यायला कसोटी संघात त्याचा मित्र रोहित शर्मा नाही, विराट कोहली नाही, आर अश्विनही नाही आणि बडी चेतेश्वर पुजाराही नाही. अशावेळी अजिंक्यने निवृत्तीचा घेतलेला निर्णय हा योग्यच वाटतोय. पण, तो जाहीर करताना अजिंक्यच्या डोळ्यात तरळलेले पाणी चाहत्यांना रडवून गेले....अजिंक्य, एका साध्या मराठी कुटूंबातून आलेला साधा माणूस... संघर्ष हा त्याच्या वाट्याला कायमचाच होता... देशांतर्गत क्रिकेट गाजवत असताना भारतीय संघात अनेक दिग्गज असल्याने त्याला अपेक्षित संधी मिळाली नाही. संधी मिळताच त्याने स्वतःला सिद्ध केलेही, पण तो कसोटी फॉरमॅटपुरता मर्यादित राहिला.. ग्लॅमर आणि आपला काही संबंध नाही, इतका तो साधा... जिथे स्टार कल्चर असताना अजिंक्यने नेहमी संघाला प्राधान्य दिले. यशाची हवा त्याने डोक्यात जाऊ दिली नाही....WHO IS DILIP GAVIT? ५ वर्षांचा असताना झाडावरून पडला अन् हात गमावला... शेतमजूराच्या पोरानं राष्ट्रकुल स्पर्धेत 'सुवर्ण'अध्याय लिहिला; संघर्षमय कहाणी.२०२०-२१ ला एडिलेड कसोटीत भारतीय संघ ३६ वर ऑल आऊट झाल्यानंतर कर्णधार विराट कोहली पितृत्व रजेवर गेला अन् अजिंक्यने कर्णधारपदाचे शिवधनुष्य पेलले.. त्याने पुढच्याच कसोटीत शतक झळकावून संघातील अन्य खेळाडूंमध्ये लढण्याची मशाल पेटवली आणि त्यानंतर भारताने जबरदस्त पुनरागमन करताना ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर २-१ असे पराभूत केले. या विजयानंतर खरं तर अजिंक्यला स्टार बनवता आले असते, परंतु त्याने या यशाचे श्रेय संघातील प्रत्येकाला दिले. हाच त्याचा मोठेपणा सर्वांना भावला....रहाणेने २०११ ते २०२३ या १२ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ३८.४६ च्या सरासरीने ५०७७ धावा केल्या आणि त्यात १२ शतकांचा समावेश आहे. वन डे क्रिकेटमध्ये तीन शतकांसह ३५.२६ च्या सरासरीने २९६२ धावा आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त २०.८३ च्या सरासरीने ३७५ धावा केल्या आहेत. त्याने सहा कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले, त्यापैकी भारताने चार जिंकले आणि दोन अनिर्णित राहिले..अजिंक्य रहाणे निवृत्ती जाहीर करणारा म्हणाला,"लहानपणी फक्त सरावासाठी डोंबिवलीहून प्रवास करण्याच्या त्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून, मी या खेळाला माझं सर्वस्व दिलं. प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक डावात, फलंदाजीची मिळालेली प्रत्येक संधी. भारताची कॅप घालण्याचं स्वप्न नेहमीच होतं. मी एका साध्या नियमाचं पालन केलं, तो म्हणजे नेहमी माझ्या देशाला आणि संघाला स्वतःपेक्षा जास्त महत्त्व देणं. मी हा खेळ पूर्ण प्रामाणिकपणाने खेळलो. मी या खेळाशी एकनिष्ठ राहिलो आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.