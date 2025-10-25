Ranji Troohy: अजिंक्य रहाणेवर चांगल्या कामगिरीचे दडपण वाढले, मुंबईचा आजपासून छत्तीसगढविरुद्ध सामन्याला सुरुवात

मुंबई संघासाठी अजिंक्य रहाणेवर धावांचा ओघ सुरू करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. रणजी करंडक स्पर्धेत छत्तीसगडविरुद्ध सामन्यात मुंबईला परिपूर्ण कामगिरी करावी लागणार आहे. शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली संघाला गाडी रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील..भारतीय संघात एकीकडे वरिष्ठ खेळाडू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यावर धावा करण्याचे दडपण वाढलेले असताना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्यांच्याएवढाच अनुभवी अजिंक्य रहाणेवर मुंबई संघासाठी धावांचा ओघ सुरू करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. दिवाळीच्या ब्रेकनंतर रणजी करंडक स्पर्धेचे दुसरे साखळी सामने आजपासून (२५ ऑक्टोबर) सुरू होत आहेत. मुंबईचा सामना छत्तीसगड संघाविरुद्ध बीकेसी येथील शरद पवार अकादमीत होत आहे..Ranji Trophy: धडपडले पण जिंकले! शम्स मुलानीच्या 7 विकेट्सने मुंबईला जिंकवले; जम्मू-काश्मीरची कडवी झुंज.मुंबईने सलामीच्या सामन्यात संघर्ष केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचा पराभव केला आणि सहा गुणांची कमाई केली, तर छत्तीसगड संघाला राजस्थानविरुद्ध एकतर्फी पराभवाचा सामना करावा लागला होता. अनुभवात मुंबईचा संघ चांगलाच वरचढ असला तरी गाडी रुळावर आणण्यासाठी मुंबई संघाला परिपूर्ण कामगिरी करावी लागणार आहे. अजिंक्य रहाणेने नेतृत्वाची धुरा खाली ठेवल्यानंतर शार्दुल ठाकूरकडे नेतृत्व देण्यात आले, तरीही रहाणेला सूर गवसलेला नाही..जम्मू-काश्मीरविरुद्ध दुसऱ्या डावात तो शून्यावर बाद झाला होता. गेल्या मोसमात शार्दुल ठाकूर फलंदाजीसह गोलंदाजीतही प्रभावी कामगिरी करत होता, परंतु कर्णधारपद सांभाळताना त्याला पहिल्या सामन्यात गुणवत्तेला न्याय देता आला नव्हता. पहिल्या सामन्यात पहिल्या डावात सहा धावांच्या सरासरीने त्याने धावा दिल्या होत्या. .सर्फराझ खानवर लक्ष कसोटी संघ तर दूरच, आता भारताच्या अ संघासाठीही विचार न झालेला सर्फराझ खान निश्चितच निराश झालेला आहे. त्यामुळे तो अधिक त्वेषाने पुन्हा धावांचा धबधबा सुरू करण्यास सज्ज असेल. त्यामुळे त्याच्याकडे अधिक लक्ष असणार आहे. सर्फराझच्या क्रमवारीत कदाचित बदलही होऊ शकतो. भारत अ संघासाठी आयुष म्हात्रे आणि तनुष कोटियन यांची निवड झाल्यामुळे मुंबई संघात आज बदल झाले, अंगक्रिश रघुवंशी आणि हिमांशु सिंग यांना संधी मिळाली आहे. .Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रासाठी पहिल्याच सामन्यात चमकला, ऋतुराज गायकवाडचंही सलग दुसरं अर्धशतक.परंतु दुसरा सलामीवीर मुशीर खानला धावा कराव्या लागणार आहेत. जम्मू- काश्मीरविरुद्ध तो दोन्ही डावांत अपयशी ठरला होता. महाराष्ट्रासह मुंबईत पुढच्या काही दिवसांत पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे. शुक्रवारी दुपारीही चांगला सूर्यप्रकाश होता, पण कदाचित पुढच्या काही दिवसांत वातावरण बदलू शकते, हा सर्व विचार करून मुंबई संघाला रणनीती तयार करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.