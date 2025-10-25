Cricket

Ranji Troohy: अजिंक्य रहाणेवर चांगल्या कामगिरीचे दडपण वाढले, मुंबईचा आजपासून छत्तीसगढविरुद्ध सामन्याला सुरुवात

Mumbai eye perfect performance vs Chhattisgarh: रणजी करंडक स्पर्धेत मुंबईचा सामना आजपासून छत्तीसगडविरुद्ध होत आहे. अजिंक्य रहाणेवर चांगली कामगिरी करण्याचे दडपण असेल.
सकाळ वृत्तसेवा
  • मुंबई संघासाठी अजिंक्य रहाणेवर धावांचा ओघ सुरू करण्याची जबाबदारी वाढली आहे.

  • रणजी करंडक स्पर्धेत छत्तीसगडविरुद्ध सामन्यात मुंबईला परिपूर्ण कामगिरी करावी लागणार आहे.

  • शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली संघाला गाडी रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

