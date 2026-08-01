Ajinkya Rahane Pension: अजिंक्यने निवृत्ती घेतली, BCCI कडून त्याला किती पेन्शन मिळणार? निवृत्तीवेतन थांबवले जाईल, जर त्याने...

How much pension will Ajinkya Rahane receive from BCCI: भारताचा कसोटी फलंदाज अजिंक्य रहाणेने नुकतीच आंतरराष्ट्रीय आणि सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. फलंदाज म्हणून निवृत्त होत असला तरी अजिंक्य लवकरच नव्या भूमिकेत दिसू शकतो आणि तसे संकेत त्याने दिले आहेत. त्याने युवा पिढीला घडवण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तो प्रशिक्षक किंवा मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको. अशात निवृत्तीनंतर अजिंक्यला BCCI कडून किती पेंशन मिळणार अशी चर्चा रंगली आहे. .अजिंक्यने भारतासाठी ८५ कसोटी, ९० वन डे आणि २० ट्वेंटी-२० सामने खेळले. त्याने कसोटीत १२ शतकांसह ५०७७ धावा केल्या, तर वन डेत ३ शतकांसह २९८६ धावा त्याच्या नावावर आहेत. अजिंक्यच्या नेतृत्वाखाली भारताने खेळलेल्या सहा सामन्यात एकही पराभव पत्करला नाही. त्यात त्याने ४ सामने जिंकले, तर दोन सामने ड्रॉ राहिले. निवृत्तीनंतर अजिंक्यला मासिक पेन्शन आणि इतर सुविधा मिळणार आहेत. भारत कडून ८५ कसोटी सामने खेळणारा रहाणे बीसीसीआयच्या निवृत्त खेळाडू कल्याण योजनेच्या सर्वोच्च श्रेणीमध्ये येतो..Premium : THE END OF A GLORIOUS TEST ERA : अजिंक्य रहाणेची निवृत्ती अन् एक पिढी घडवणाऱ्या सुवर्णकाळाचा शेवट….बीसीसीआयच्या खेळाडू कल्याण धोरणानुसार, २५ किंवा त्याहून अधिक कसोटी सामने खेळलेल्या माजी क्रिकेटपटूंना दरमहा ७०,००० रुपये मासिक पेन्शन मिळते. अजिंक्य रहाणेने ८५ कसोटी सामने खेळल्यामुळे त्याला आयुष्यभरासाठी ही पेन्शन मिळणार आहे. पण, जर रहाणेने बीसीसीआयमध्ये कोणत्याही पगाराच्या अधिकृत पदावर (उदा. राष्ट्रीय निवड समिती सदस्य किंवा संघ समन्वयक) काम स्वीकारले, तर त्या कालावधीत त्याची पेन्शन तात्पुरती स्थगित राहील. हे पद सोडल्यानंतर पेन्शन पुन्हा सुरू होईल..बीसीसीआय-इंडियन क्रिकेटर्स असोसिएशन (ICA) कल्याण योजनेअंतर्गत रहाणेला आणि त्याच्या कुटुंबाला (पत्नी आणि २५ वर्षांखालील अविवाहित मुले) १० लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण मिळेल. याशिवाय, मोठ्या उपचारांच्या खर्चासाठी बीसीसीआयच्या वैद्यकीय निधीतून अतिरिक्त आर्थिक मदतीची तरतूद देखील उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.