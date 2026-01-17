Ajinkya Rahane: अजिंक्यने अचानक घेतला मोठा निर्णय, मुंबईसाठी रणजी करंडक स्पर्धेत नाही खेळणार; कारण काय सांगितलं, तर...

Ajinkya Rahane latest Indian domestic cricket update: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ चा दुसरा टप्पा २२ जानेवारीपासून सुरू होत आहे, परंतु त्याआधी मुंबई संघाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'वैयक्तिक कारणांमुळे' उपलब्ध नसल्याचे, भारताच्या अनुभवी खेळाडूने मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) ला सांगितले आहे..“आम्ही दुसऱ्या टप्प्यातील लीग सामन्यासाठी मुंबई संघ निवडणार आहोत. अजिंक्य रहाणे सहभागी होणार नाही. तो उर्वरित दोन रेड बॉल सामन्यांसाठी उपलब्ध राहणार नाही, असे त्याने एमसीएला कळवले आहे ,” असे एमसीएमधील सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. अजिंक्यने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २०५ सामन्यांत ४४.९६ च्या सरासरीने १४२०९ धावा केल्या आहेत. त्यात ४२ शतकं व ५९ अर्धशतकांचा समावेश आहे. नाबाद २६५ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे. .IND U19 vs BAN U19 : वैभव सूर्यवंशी धावांचा पाऊस पाडणार; भारताचा वर्ल्ड कपमधील दुसरा सामना केव्हा, कुठे होणार? जाणून घ्या डिटेल्स.मुंबईच्या प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहासात ५१.१७ च्या सरासरीने ६१४१ धावा करणारा रहाणे हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. पण, या निर्णयाने अजिंक्य उर्वरित दोन्ही साखळी फेरीतील सामने आणि त्यानंतरच्या बाद फेरीत खेळू शकणार नाही. मुंबईचा माजी कर्णधार अजिंक्य विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मध्येही खेळू शकला नव्हता. त्याने स्नायूंच्या दुखापतीमुळे विश्रांती मागितली होती. रहाणेने त्याच समस्येमुळे उर्वरित रणजी ट्रॉफी सामन्यासाठी अनुपलब्ध राहण्याची विनंती केली आहे का, हे अद्याप समजलेले नाही..रणजी करंडकाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर मुंबईने पाच सामन्यांपैकी तीन विजयांसह २४ गुण जमा केले. छत्तीसगड आणि राजस्थानविरुद्धचे इतर दोन सामने अनिर्णित राहिले. मुंबईला उर्वरित दोन सामन्यांत हैदराबाद आणि दिल्ली यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. शार्दूल ठाकूरच्या नेतृत्वाखाली मुंबई बाद फेरीसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. रहाणेने कर्णधारपदावरून राजीनामा दिल्यानंतर ठाकूरची मुंबईच्या सर्व फॉरमॅटच्या कर्णधारपदी निवड करण्यात आली..मोठी बातमी : श्रेयस अय्यरची भारताच्या T20I संघात एन्ट्री, तिलक वर्माची घेतली जागा; वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी 'क्लासिक' फिरकीपटूची निवड.रहाणेच्या नेतृत्वाखाली मुंबईने २०२३-२४ रणजी ट्रॉफी जिंकली आणि सात वर्षांचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला. त्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबईने २०२४-२५ मध्ये इराणी कपही जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.