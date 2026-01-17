Cricket

Ajinkya Rahane: अजिंक्यने अचानक घेतला मोठा निर्णय, मुंबईसाठी रणजी करंडक स्पर्धेत नाही खेळणार; कारण काय सांगितलं, तर...

Ajinkya Rahane pulls out of Ranji Trophy matches for Mumbai: भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने रणजी करंडक स्पर्धेतून माघार घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई संघासाठी उरलेल्या दोन सामन्यांत तो सहभागी होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ajinkya Rahane withdraws from Mumbai’s remaining Ranji Trophy matches

Ajinkya Rahane withdraws from Mumbai’s remaining Ranji Trophy matches

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ajinkya Rahane latest Indian domestic cricket update: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ चा दुसरा टप्पा २२ जानेवारीपासून सुरू होत आहे, परंतु त्याआधी मुंबई संघाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'वैयक्तिक कारणांमुळे' उपलब्ध नसल्याचे, भारताच्या अनुभवी खेळाडूने मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) ला सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
Ajinkya Rahane
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
Ranji Trophy
cricket news today
Ajinkya Rahane comments
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.