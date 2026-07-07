Ajinkya Rahane: 'वर्ल्ड कपचा हिरो अन् संघाबाहेर?' संजू सॅमसनच्या निवडीवर रहाणेचा थेट सवाल; BCCI ला सुनावलं?

Ajinkya Rahane reacts to Sanju Samson exclusion: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टीम इंडियाचा टी-20 संघ जाहीर केला आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर एकाच चर्चेला उधाण आले. स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनला(Sanju Samson) संघात स्थान न मिळाल्याने चाहतेच नव्हे, तर माजी क्रिकेटपटूंनीही आश्चर्य व्यक्त केले. भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेनेही इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे..सध्या भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर असून पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत आहे. या मालिकेनंतर जुलैच्या अखेरीस भारताचा झिम्बाब्वे दौरा होणार आहे. या दौऱ्यासाठी सोमवारी (६ जुलै) बीसीसीआयने १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. मात्र, या संघातून संजू सॅमसनला वगळण्यात आल्याने सर्वांचेच लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे..'वर्ल्ड कपचा हिरो, तरीही संघाबाहेर?' रहाणेचा सवालसंजू सॅमसनच्या समर्थनार्थ अजिंक्य रहाणेने इंस्टाग्राम स्टोरी शेअर करत निवड समितीवर अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित केला. त्याने लिहिले, "आशा आहे की निवड समितीने संजू सॅमसनशी याबाबत चर्चा केली असेल. नुकत्याच झालेल्या टी-20 वर्ल्ड कपमधील भारताच्या विजेतेपदात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या खेळाडूला थेट झिम्बाब्वे दौऱ्याच्या संघातून बाहेर ठेवणे मला खूपच विचित्र वाटते. तो लवकरच जोरदार पुनरागमन करेल, अशी मला आशा आहे."रहाणेची ही पोस्ट काही वेळातच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली..टी-20 वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये संजू सॅमसनने शानदार कामगिरी करत 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार पटकावला होता. मात्र, त्यानंतर आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यांत त्याला अनुक्रमे ५, ० आणि १ धावाच करता आल्या. या खराब फॉर्ममुळे त्याला आधी अंतिम अकरातून आणि आता झिम्बाब्वे मालिकेच्या संघातूनही बाहेर ठेवण्यात आले..India T20I Squad: संजू सॅमसनला डच्चू नाही! BCCI नेच सांगितलं संघाबाहेर ठेवण्यामागचं खरं कारण.त्याच्या जागी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली आहे. मात्र, बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार, सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीचा विचार करून संजूला केवळ विश्रांती देण्यात आली आहे. दरम्यान, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारत २३, २५ आणि २७ जुलै रोजी हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन टी-20 सामने खेळणार आहे. संजूच्या अनुपस्थितीत युवा खेळाडूंवर सर्वांच्या नजरा असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.