Cricket

Ajinkya Rahane: 'वर्ल्ड कपचा हिरो अन् संघाबाहेर?' संजू सॅमसनच्या निवडीवर रहाणेचा थेट सवाल; BCCI ला सुनावलं?

Ajinkya Rahane reacts to Sanju Samson exclusion: झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी संजू सॅमसनला संघात स्थान न दिल्याने अजिंक्य रहाणेने सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत बीसीसीआयच्या निवड प्रक्रियेवर अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित केला. जाणून घ्या नेमकं काय म्हणाला रहाणे.
Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Ajinkya Rahane reacts to Sanju Samson exclusion: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टीम इंडियाचा टी-20 संघ जाहीर केला आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर एकाच चर्चेला उधाण आले.

स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनला(Sanju Samson) संघात स्थान न मिळाल्याने चाहतेच नव्हे, तर माजी क्रिकेटपटूंनीही आश्चर्य व्यक्त केले. भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेनेही इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

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