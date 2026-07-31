Ajinkya Rahane: क्रिकेट संपलं तुझं कौतुक कमी झालं, पण तूच आमचा खरा हिरो! अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीनंतर आई वडिलांचं भावूक पत्र व्हायरल

AJINKYA RAHANE'S PARENTS' EMOTIONAL LETTER: अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांतून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्याने इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना आपल्या निर्णयाची माहिती दिली. त्याच्या निवृत्तीनंतर अनेक माजी क्रिकेटपटू आणि चाहत्यांनी त्याचं कौतुक केलं. पण आता रहाणेच्या पत्नी राधिकाने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केलेलं एक पत्र सध्या सोशल मीडियावर चांगलंच चर्चेत आलं आहे..हे पत्र अजिंक्यच्या आई-वडिलांनी त्याच्यासाठी लिहिलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी त्याच्या क्रिकेट प्रवासातील संघर्ष, मेहनत आणि त्याच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. हे पत्र शेअर करण्यापूर्वी राधिकानेही एक खास पोस्ट केली होती. तिने लिहिलं की, "३० वर्षांपूर्वी याच दिवशी अजिंक्यने हातात बॅट घेतली आणि क्रिकेटचा प्रवास सुरू केला होता. आज त्याच दिवशी त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप दिला.".काय लिहिलं आहे पत्रात?अजिंक्यच्या आई-वडिलांनी पत्रात त्याच्या लहानपणापासूनच्या प्रवासाची आठवण करून दिली आहे. त्यांनी लिहिलं की, "तुझ्या निवृत्तीचा फोन आला आणि डोळ्यासमोर तुझा संपूर्ण क्रिकेट प्रवास उभा राहिला. १९९६-९७ मध्ये तुला डोंबिवली रेल्वे मैदानावर घेऊन गेलो, तेथून सुरू झालेला हा प्रवास आज इथपर्यंत पोहोचला. कोणत्याही मोठ्या सुविधा, साधनं किंवा पाठिंबा नसतानाही तू मेहनतीच्या जोरावर स्वतःची ओळख निर्माण केलीस.".त्यांनी पुढे लिहिलं की,"तुझ्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले, अनेक कठीण प्रसंग आले. पण तू कधीच खचला नाहीस. प्रत्येक संकटातून अधिक मजबूत होत पुढे जात राहिलास आणि एक दिवस देशाचं यशस्वी नेतृत्वही केलंस."."तुझं कौतुक कमी झालं, पण तूच आमचा खरा हिरो"या पत्रातील सर्वात भावूक ओळ म्हणजे..."तुझं कौतुक कदाचित कमी झालं असेल, पण आमच्यासाठी तू नेहमीच खरा हिरो आहेस."आई-वडिलांनी पुढे लिहिलं की,"तुझ्या धावा, शतकं किंवा विक्रमांपेक्षा तुझा साधेपणा, जमिनीवर राहण्याची वृत्ती, खेळाशी आणि देशाशी असलेली प्रामाणिकता आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाची आहे. जगाने तुझं जितकं कौतुक करायला हवं होतं तितकं कदाचित केलं नसेल, पण आमच्यासाठी तू कायम अभिमानाचा विषय आहेस.".Ajinkya Rahane: रहाणेच्या निवृत्तीनंतर रोहित शर्मा भावुक; 'एकाच ड्रेसिंग रूममध्ये अनेक वर्षे...' म्हणत व्यक्त केल्या भावना म्हणाला... .पत्राच्या शेवटी त्यांनी अजिंक्यला त्याच्या प्रशिक्षकांचे, सहकाऱ्यांचे आणि क्रिकेटने दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीचे ऋण कायम लक्षात ठेवण्याचा सल्ला दिला. तसेच पुढील आयुष्यासाठी "यशस्वी भव" अशा शब्दांत त्याला आशीर्वाद दिले. राधिकाने हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर करताच ते काही क्षणांतच व्हायरल झालं. या पत्रातील प्रत्येक शब्द वाचून अनेक क्रिकेट चाहतेही भावूक झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.