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Ajinkya Rahane: अजिंक्य निवृत्तीने कोलकाता नाइट रायडर्सचा भार हलका केला; IPL 2027 साठी फ्रँचायझी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Ajinkya Rahane retirement impact on KKR captaincy: अजिंक्य रहाणेच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील निवृत्तीनंतर आता कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) समोर सर्वात मोठा प्रश्न कर्णधारपदाचा निर्माण झाला आहे. मागील दोन हंगामांत रहाणेने संघाचे नेतृत्व केले असले, तरी केकेआरला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही.
Ajinkya Rahane retirement impact on KKR captaincy

Ajinkya Rahane retirement impact on KKR captaincy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Who will replace Ajinkya Rahane as KKR captain in IPL 2027?: अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्याचवेळी त्याने सर्व फॉरमॅटलाही रामराम ठोकला, याचा अर्थ अजिंक्य आता देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये ना मुंबईसाठी खेळणार, ना इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी... त्यामुळेच अजिंक्यच्या निवृत्तीमुळे आता KKR ला आयपीएल २०२७ साठी नवा कर्णधार शोधावा लागेल. सध्याच्या घडीला सूर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav) हे नाव चर्चेत आहे आणि तो मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार असल्याच्या अफवा सुरू आहेत.

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