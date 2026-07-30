Ajinkya Rahane: अजिंक्य निवृत्तीने कोलकाता नाइट रायडर्सचा भार हलका केला; IPL 2027 साठी फ्रँचायझी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Who will replace Ajinkya Rahane as KKR captain in IPL 2027?: अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्याचवेळी त्याने सर्व फॉरमॅटलाही रामराम ठोकला, याचा अर्थ अजिंक्य आता देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये ना मुंबईसाठी खेळणार, ना इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी... त्यामुळेच अजिंक्यच्या निवृत्तीमुळे आता KKR ला आयपीएल २०२७ साठी नवा कर्णधार शोधावा लागेल. सध्याच्या घडीला सूर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav) हे नाव चर्चेत आहे आणि तो मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार असल्याच्या अफवा सुरू आहेत..अजिंक्य मागील दोन आयपीएल पर्व कोलकाता फ्रँचायझीचे नेतृत्व करतोय, परंतु २०२४ च्या विजेत्या संघाला काही खास कामगिरी करता आली नाही. अजिंक्यने २०२५ व २०२६ च्या पर्वात त्याला अनुक्रमे ३९० व ३३५ धावा करता आल्या. पण, त्याला इतरांकडून अपेक्षित साथ मिळाली नाही. यापूर्वी त्याने दोन पर्व चेन्नई सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व केले. २०२२ मध्ये KKR कडून त्याला फक्त ७ सामने खेळण्याची संधी मिळाली. तर २०२१ व २०२०-२१ मध्ये दिल्लीने त्याला फक्त ११ सामने संधी दिली..स्वतःच्या लग्नाला ग्राऊंड्समन्सना बोलावलं... शेतकऱ्यांसाठी उभा राहिला... यशस्वी जैस्वालला शिस्त शिकवली... असा आहे अजिंक्य रहाणे!.अजिंक्यने आपला आयपीएलमधील अधिक काळ राजस्थान रॉयल्सकडून घालवला. त्याने या फ्रँचायझीचे नेतृत्वही सांभाळले होते. २०११ ते २०१५ या काळात रहाणे राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत होता. या कालावधीत त्याने एक शतक आणि १५ अर्धशतके झळकावली. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना २०१२ आणि २०१५ मध्ये झाली, ज्यात त्याने अनुक्रमे ५६० आणि ५४० धावा केल्या होत्या. २००८ मध्ये राजस्थानकडून खेळल्यानंतर तो पुढील दोन पर्व मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात होता, परंतु त्याला फक्त १० सामने खेळण्याची संधी मिळाली..अजिंक्यची आयपीएल कारकीर्द संपली असे वाटत असताना २०२३ मध्ये CSK ने त्याला साथ दिली आणि त्याने २०२३ व २०२४ या पर्वात अनुक्रमे ३२६ व २४२ धावा केल्या. कोलकाताकडूनही त्याने चांगली कामगिरी केली,परंतु संघाने त्याला साथ दिली नाही. आता निवृत्तीमुळे KKR चा कर्णधार कोण, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अजिंक्यनंतर संघात अनुभवी भारतीय चेहरा नाही. रिंकू सिंग याच्याकडे नेतृत्व सोपवण्याची घाई फ्रँचायझी करणार नाही. जरी तो सध्या उप कर्णधार असला तरी..Ajinkya Rahane Retirement: अज्जू रडवलंस यार..! अजिंक्य रहाणे निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करताना रडला, Video Viral.सूर्यकुमार यादव कर्णधार?मुंबई इंडियन्सच्या खराब कामगिरीनंतर सूर्यकुमार यादव व हार्दिक पांड्या यांचे स्थान धोक्यात आल्याची चर्चा आहे. सूर्यासाठी KKR आग्रही असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या आणि ज्या वेगाने त्या आल्या, त्या वेगाने गायबही झाल्या. अशात अजिंक्यच्या निवृत्तीनंतर या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सध्यातरी MI ने सूर्याला रिलीज करणार असल्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.