Ajinkya Rahane : ना रोहित, ना कोहली; निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेला पहिला कॉल कुणी केला? म्हणाला, तू आणखी खेळायला हवं होतंस...

Why Ajinkya Rahane decided to retire from cricket? अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि सर्व फॉरमॅटमधून घेतलेली निवृत्ती, ही चाहत्यांना धक्का देणारी ठरली. कर्णधार म्हणून 'अजिंक्य' राहिलेल्या रहाणेने कसोटी क्रिकेट गाजवले... भारतीय संघ अडचणीत असताना अजिंक्य खंबीरपणे मैदानावर उभा राहिला. पण, त्याला अपेक्षित संधी मिळाली नाही आणि त्यामुळेच निवृत्ती जाहीर करताना तो रडला... आपण क्रिकेटसाठी सर्वस्व दिले आणि हेच समाधान घेऊन त्याने निवृत्ती जाहीर केली. अजिंक्यच्या या घोषणेनंतर त्याला पहिला कॉल कोणाचा गेला असेल? महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर ( Sachin Tendulkar) याने अजिंक्यला पहिला कॉल केला...तेंडुलकर यांनी मला पहिला कॉल केला, असे ३८ वर्षीय अजिंक्यने सांगितले. अजिंक्यने आणखी काही काळ खेळत राहावे अशी सचिनची अपेक्षा होती. मात्र, अजिंक्यने आता जास्त काळ खेळायचे नाही, असे सचिनला सांगितले. विराट कोहली. रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह यांनीही मेसेज केल्याचे अजिंक्यने सांगितले. अजिंक्यने त्याच्या कारकीर्दित ८५ कसोटी, ९० वन डे व २० ट्वेंटी-२० सामने खेळले. २०२०-२१ ची बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने जिंकली..IND vs SL Test : श्रीलंकेने कसोटी संघ का जाहीर केलेला नाही? दोन खेळाडूंनी वाढवली डोकेदुखी; ४ दिवसावर पहिली कसोटी अन्....इंडियन एस्कप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत अजिंक्य म्हणाला,"पहिला फोन सचिन पाजींचा आला, ते म्हणाले की मी अजून जास्त काळ खेळेन, असे त्यांना वाटले. मी त्यांना सांगितलं की, मला जास्त काळ खेळायचं नाहीये, कारण मी कोणत्याही पश्चात्तापाशिवाय निवृत्त होत आहे. इरफान पठाणनेही फोन केला, तर पुजारा, विराट, रोहित आणि बुमराह या सर्वांनी मला मेसेज केले. मी सगळ्यांना एकच गोष्ट सांगितली, मी समाधानी आहे, कारण मी खेळाला माझं सर्वस्व दिलं आहे.".अजिंक्यने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून निवृत्ती जाहीर केली आणि त्या व्हिडीओत तो रडताना दिसला. त्यावर अजिंक्य म्हणाला, "तो व्हिडीओ रेकॉर्ड केल्यानंतर मी खूप रडलो. कुटुंबियांसोबत निवृत्तीबाबत चर्चा करत असताना मी खूप भावुक झालो होतो. पण, ती रिकॉर्डींग करताना मन एवढं भरून येईल, असे वाटले नव्हते. जे काम मी वर्षानुवर्षे आवडीने करत होते, ते आता मी करू शकणार नाही, या वास्तवाची जाणीव झाली.".विराट कोहलीसारखं 'Fit' दिसण्यासाठी भारतीय क्रिकेटपटूंचा मेहनत सोडून शॉर्टकट? वजन कमी करण्यासाठी घेतायेत इंजेक्शन? .अजिंक्य आता युरोपियन प्रीमिअर लीगमध्ये स्टीव्ह वॉ याच्या अँमस्टरडॅम फ्लेम्स संघाकडून खेळणार आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८००० हून अधिक धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.