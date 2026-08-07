Ajinkya Rahane New Journey: निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! म्हणाला, क्रिकेटने मला भरपूर काही दिलं, आता...

Ajinkya Rahane to play for Amsterdam Flames in ETPL 2026: भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने नुकतीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आणि आज त्याने नव्या प्रवासाला सुरुवात करत असल्याची घोषणा केली. अजिंक्य युरोपियन ट्वेंटी-२० प्रीमिअऱ लीगमध्ये ( ETPL) Amsterdam Flames संघाकडून आता खेळताना दिसणार आहे. ETPL च्या पहिल्या पर्वात अजिंक्यची ॲम्स्टरडॅम फ्लेम्स संघाने 'मार्की प्लेअर' म्हणून निवड केली आहे. .१९० पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेल्या अजिंक्यचा अनुभव ॲम्स्टरडॅम फ्लेम्स आणि युरोपियन क्रिकेटसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा आयोजकांचा विश्वास आहे. ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज क्रिकेटपटू स्टीव्ह वॉ या संघाचा सह-संस्थापक आणि मुख्य क्रिकेट अधिकारी आहे, तर प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक बच्चन ETPL चा सह-मालक आहे..Premium : THE END OF A GLORIOUS TEST ERA : अजिंक्य रहाणेची निवृत्ती अन् एक पिढी घडवणाऱ्या सुवर्णकाळाचा शेवट….अजिंक्यने भारतासाठी ८५ कसोटी, ९० वन डे आणि २० ट्वेंटी-२० सामने खेळले. त्याने कसोटीत १२ शतकांसह ५०७७ धावा केल्या, तर वन डेत ३ शतकांसह २९८६ धावा त्याच्या नावावर आहेत. अजिंक्यच्या नेतृत्वाखाली भारताने खेळलेल्या सहा सामन्यात एकही पराभव पत्करला नाही. त्यात त्याने ४ सामने जिंकले, तर दोन सामने ड्रॉ राहिले..अजिंक्य राहाणे या नव्या प्रवासाबद्दल म्हणाला,"क्रिकेटने मला खूप काही दिले आहे. खेळाडूंनी हा खेळ पुढे नेण्यासाठी आणि अधिक मजबूत करण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे, असे मी मानतो. युरोपमध्ये क्रिकेटचा प्रसार होण्याची मोठी संधी आहे. ॲम्स्टरडॅम फ्लेम्सची दूरदृष्टी मला आवडली असून युरोपमधील आगामी पिढीला प्रेरित करण्यासाठी मी उत्सुक आहे.".Mumbai Indians च्या ताफ्यात 'हे' ४ खेळाडू घेऊ शकतात हार्दिक पांड्याची जागा! CSK, KKR सोडून अन्य पर्यायाचा विचार; कोण आहेत ते?.अजिंक्यने मागील दोन आयपीएल पर्व KKR चे नेतृत्व केले, परंतु २०२४ च्या विजेत्या संघाला काही खास कामगिरी करता आली नाही. अजिंक्यने २०२५ व २०२६ च्या पर्वात त्याला अनुक्रमे ३९० व ३३५ धावा करता आल्या. यापूर्वी त्याने दोन पर्व चेन्नई सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व केले. २०२२ मध्ये KKR कडून त्याला फक्त ७ सामने खेळण्याची संधी मिळाली. तर २०२१ व २०२०-२१ मध्ये दिल्लीने त्याला फक्त ११ सामने संधी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.