Ajinkya Rahane: 5-6 वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या खेळाडूंनी निवड समितीत असावं, नाहीतर...; रहाणेचा रोख कोणाकडे?

अजिंक्य रहाणेने निवड समितीबाबत मोठे भाष्य केले आहे. त्याच्या मते, देशांतर्गत क्रिकेटमधील संघांच्या निवड समितीत नुकतेच निवृत्त झालेले खेळाडू असावेत. यामुळे आधुनिक क्रिकेटच्या वेगाशी जुळवून घेणे सोपे होईल. .भारतात देशांतर्गत क्रिकेटच्या नव्या हंगामाला सुरुवात झाली असून रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला बुधवारपासून (१५ ऑक्टोबर) सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी अजिंक्य रहाणेने निवड समितीबाबत मोठे भाष्य केले आहे. त्याने म्हटले आहे की देशांतर्गत क्रिकेटमधील संघांच्या निवड समितीमध्ये माजी किंवा नुकतेच निवृत्त झालेले खेळाडू असावेत. यामागील कारणही त्याने सांगितले आहे. .Ajinkya Rahane: अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! युवा नेतृत्वासाठी मोकळी केली वाट; म्हणाला, हीच योग्य वेळ....अजिंक्य रहाणे नुकताच मुंबईच्या रणजी संघाच्या कर्णधारपदावरून पायउतार झाला आहे.पण तो खेळाडू म्हणून खेळणार आहे. दरम्यान, त्याने त्याच्या युट्युब चॅनेलवर चेतेश्वर पुजारासोबत चर्चा करताना निवड समितीबद्दलही चर्चा केली. त्याने म्हटले की अधुनिक क्रिकेटच्या वेगाशी जुळवून घेणे निवडकर्त्यांसाठीही महत्त्वाचे आहे. त्यांचे निर्णय क्रिकेटसाठी सध्या काय गरजेचे आहे, त्यावर अवलंबून असावेत..रहाणे म्हणाला, 'मला निवडकर्त्यांबद्दल बोलायचं आहे, विशेषत: देशांतर्गत क्रिकेटमधील. मला असं वाटतं की सर्व राज्यांच्या संघांनी नुकतेच ५-७ वर्षात खेळलेल्या किंवा निवृत्त झालेल्या खेळाडूंना शक्य असेल, तर निवड समितीत ठेवावं. हा खेळ बदलत आहे आणि त्यामुळे सध्याच्या क्रिकेटच्या वेगाशी निवडकर्त्यांची मानसिकता आणि दृष्टीकोन जुळला पाहिजे.' '२०-३० वर्षांपूर्वी क्रिकेट कसे खेळले जात होते, यावर आपल्याला निर्णय नको आहेत. टी२० किंवा आयपीएल सारख्या प्रकारात अधुनिक क्रिकेटपटूंच्या स्टाईलला समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.' तसेच त्याने म्हटले की खेळाडू निवड समितीला घाबरले नाही पाहिजेत, ते स्वतंत्रपणे खेळले पाहिजे. निवड समितीसोबत खेळाडूंचा चांगला संवाद झाला पाहिजे..यावर चेतेश्वर पुजारा म्हणाल की हे थोडं कठीण आहे. कारण हे मोठ्या राज्य संघांच्याबाबतीत शक्य होऊ शकते, कारण त्यांच्याकडे पर्याय जास्त आहे. पण छोट्या राज्य संघटनांकडे पर्याय कमी आहेत. त्यांच्याकडे निवृत्त झालेले खेळाडूही कमी आहेत. त्यामुळे जिथे शक्य आहे तिथे असं होऊ शकतं, असं मी म्हणेल.''पण याचा अर्थ असाही नाही की एखादा माजी क्रिकेटपटू आहे, ज्याने चांगलं क्रिकेट खेळलंय त्याला संधी मिळू नये. त्यामुळे समतोलपणा असण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं. तसेच पुजारा म्हणाला की कर्णधार, प्रशिक्षक, राज्य संघटना, संघव्यवस्थापन आणि निवड समिती यांच्यातील संवाद महत्त्वाचा असतो. तसेच सर्व निवड समितीतील सदस्यांनी मिळून निर्णय घ्यायला हवा..अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहून Ajinkya Rahane भावूक; मदतीचं आवाहन करताना म्हणाला, 'आपल्या देशाचा कणा...'.दरम्यान, चेतेश्वर पुजाराने काही महिन्यांपूर्वीच भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे तो रणजी ट्रॉफीमध्ये आत्ता खेळताना दिसणार नाही. मात्र अद्याप अजिंक्य रहाणे जरी भारतीय संघातून दूर असला, तरी मुंबईसाठी तो सक्रिय असून खेळताना दिसणार आहे.