Ajinkya Rahane: 5-6 वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या खेळाडूंनी निवड समितीत असावं, नाहीतर...; रहाणेचा रोख कोणाकडे?

Ajinkya Rahane on Selectors: अजिंक्य रहाणेने निवड समितीमध्ये माजी खेळाडूंना स्थान देण्याची मागणी केली आहे. त्याने त्यामागील कारणही सांगितले आहे. त्यावर चेतेश्वर पुजारानेही त्याचे मत मांडले.
  • अजिंक्य रहाणेने निवड समितीबाबत मोठे भाष्य केले आहे.

  • त्याच्या मते, देशांतर्गत क्रिकेटमधील संघांच्या निवड समितीत नुकतेच निवृत्त झालेले खेळाडू असावेत.

  • यामुळे आधुनिक क्रिकेटच्या वेगाशी जुळवून घेणे सोपे होईल.

