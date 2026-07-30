स्वतःच्या लग्नाला ग्राऊंड्समन्सना बोलावलं... शेतकऱ्यांसाठी उभा राहिला... यशस्वी जैस्वालला शिस्त शिकवली... असा आहे अजिंक्य रहाणे!

Ajinkya Rahane invited MCA groundsmen to his wedding: भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात नम्र, संयमी आणि जमिनीवर पाय असलेला खेळाडू म्हटलं की अजिंक्य रहाणेचं नाव समोर उभं राहतं. त्याच्या कारकिर्दीत अनेक मोठे विक्रम आले, पण त्याहून मोठी ठरली त्याची माणुसकी. मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबात जन्मलेल्या अजिंक्यचा प्रवास हा खडतरच होता.. .डोंबिवलीहून पहाटेची लोकल ते भारतीय संघाचा यशस्वी कर्णधार... या प्रवासात अजिंक्यने अनेक यश पाहिले, परंतु त्याची हवा त्याने कधीच डोक्यात जाऊ दिली नाही. आजही निवृत्ती जाहीर करताना तो गहिवरला होता, कंठ दाटून आला होता.. पापण्या ओल्या झालेल्या, परंतु स्वतःला आवरत त्याने चाहत्यांना ही बातमी दिली. मनाला थोडा धक्का बसला, पण १२ वर्ष अजिंक्यने भारतासाठी, मुंबई क्रिकेटसाठी दिलेला क्षण डोळ्यासमोर उभा राहिला..खेळाडू म्हणून अजिंक्य ग्रेट आहेच, परंतु एक माणूस म्हणूनही तो तितकाच महान आहे. "मी या खेळासाठी माझ्याकडे जे होतं, ते सर्वस्व दिलं. मी एका नियमाने खेळत राहिलो आणि तो म्हणजे वैयक्तिक विक्रमापेक्षा मी माझा संघ व देशाला प्राधान्य दिले. भारतीय क्रिकेटपटू म्हणून माझा प्रवास संपला असला तरी मी पुढील पिढीला मार्गदर्शन करणार आहे. या प्रवासात माझ्यासोबत उभा राहिलेल्या प्रत्येकाचे मी आभार मानतो... कॅप नंबर २७८चा प्रवास संपला," अजिंक्यचे हे भावनिक विधान मनाला भिडणारे होते.. बोलत असताना तो भावनिक झालेला आणि त्याला ऐकणारा प्रत्येकजण रडू लागला..Ajinkya Rahane Retirement: अज्जू रडवलंस यार..! अजिंक्य रहाणे निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करताना रडला, Video Viral.अजिंक्यने भारतासाठी ८५ कसोटी, ९० वन डे आणि २० ट्वेंटी-२० सामने खेळले. त्याने कसोटीत १२ शतकांसह ५०७७ धावा केल्या, तर वन डेत ३ शतकांसह २९८६ धावा त्याच्या नावावर आहेत. अजिंक्यच्या नेतृत्वाखाली भारताने खेळलेल्या सहा सामन्यात एकही पराभव पत्करला नाही. त्यात त्याने ४ सामने जिंकले, तर दोन सामने ड्रॉ राहिले. कर्णधार म्हणून तो खरंच अजिंक्य राहिला....अजिंक्यने माणूस म्हणूनही महानता मिळवली आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धची कसोटी मॅच आठवा.. जेव्हा भारतीय संघ जेतेपदाचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी तयार होता, तेव्हा अजिंक्यने अफगाणिस्तानच्या संघालाही सोबत बोलावलं अन् फोटो काढून घेतला. तो आनंद वाटणारा होता... कठीण प्रसंगी ज्यांनी त्याला घडवलं, तो त्यांना केव्हाच विसरला नाही. मुंबईच्या क्रिकेट मैदानांवर त्याने धडे गिरवले आणि ते मैदान सज्ज करणाऱ्या ग्राऊंड्समन्सलाही त्याने त्याच्या लग्नाला बोलावले होते. स्टार क्रिकेटपटू असूनही मैदान तयार करणाऱ्या आणि पडद्यामागे मेहनत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्याची त्याची ही कृती अनेकांच्या मनात घर करून गेली..एका रणजी सामन्यात तर त्याने खेळ सुरू असतानाच युवा फलंदाज यशस्वी जैस्वालला मैदानाबाहेर पाठवलं. कारण, सामना सुरू असताना यशस्वीने शिस्तभंग केल्याचं त्याच्या लक्षात आलं होतं. संघापेक्षा कोणीही मोठं नाही, हा संदेश रहाणेने आपल्या कृतीतून दिला. इतकंच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही त्याने वेळोवेळी संवेदनशील भूमिका घेत मदतीचा हात पुढे केला. प्रसिद्धीचा गाजावाजा न करता समाजासाठी योगदान देणं, ही त्याची खास ओळख राहिली.आज अजिंक्य रहाणे क्रिकेटमधून निवृत्त झाला असला, तरी त्याची नम्रता, शिस्त, माणुसकी आणि मूल्यांशी असलेली बांधिलकी यामुळे तो कायम चाहत्यांच्या हृदयात राहील. असा आहे अजिंक्य....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.