Shami vs Agarkar : मी त्याचं उत्तर देईन...! अजित आगरकरने मोहम्मद शमीच्या टीकेला दिले उत्तर; म्हणाला, बघतो आता कसा...

Mohammed Shami vs Ajit Agarkar selection controversy : भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू आणि निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने अखेर गोलंदाज मोहम्मद शमी याच्या टीकेवर उत्तर दिले आहे. भारतीय गोलंदाजाने निवड समितीने त्याच्यासोबत संवाद साधला नसल्याची टीका केली होती आणि त्यावर आज अजित आगरकरने स्पष्ट काय ते सांगितले. त्याचवेळी आगरकरने इंग्लंड दौऱ्यासाठी शमी पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याचे सांगून त्यामुळेच त्याची संधी हुकली असे सांगितले. पण, त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाच्या वन डे मालिकेत त्याची निवड का केली नाही, हेही आगरकरने सांगितले. .मोहम्मद शमीने चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेले नाही. त्यानंतर त्याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ मध्ये ९ सामने खेळून दुखापतीमुळे माघार घेतली होती. शमी तीन महिने क्रिकेटपासून दूर होता आणि त्याने दुलीप ट्रॉफीत पूर्व विभागाचे प्रतिनिधित्व करताना उत्तर विभागाविरुद्धच्या सामन्यात ३४ षटकांत १ विकेट्स घेतली होती. त्याची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या वन डे संघात निवड होणे अपेक्षित होते, परंतु निवड समितीला तसे नाही वाटले. त्याची नाराजी शमीने सार्वजनिकरित्या जाहीर केली. .Fact Check : अजित आगरकरची दादागिरी आता बस झाली... रवी शास्त्री बनणार निवड समितीचे अध्यक्ष? X पोस्ट व्हायरल.तो म्हणाला, संघात निवड करणे, हे माझे काम नाही. जर माझ्या तंदुरुस्तीची समस्या असती तर मी बंगालकडून खेळलो नसतो. मला या गोष्टीवर जास्त बोलून उगाच वाद निर्माण करायचा नाही. जर मी चार दिवसांचा रणजी करंडक स्पर्धेतील सामना खेळू शकतो, तर मी ५० षटकांची वन डे मॅच नक्कीच खेळू शकतो. .शुक्रवारी अजित आगरकरला NDTV च्या एका कार्यक्रमात शमीच्या विधानाबाबत विचारण्यात आले. निवड समिती प्रमुख त्यावर म्हणाला, जर त्याचा रोख माझ्याकडे असेल, तर मी त्याला नक्कीच उत्तर देईन. तो जे म्हणालाय, ते माझ्या वाचण्यात आले, तर मी त्याला कॉल करेन. मागील काही महिन्यात मी त्याच्यासोबत बऱ्याचदा चर्चा केली आहे. जर त्याचं म्हणणं काही वेगळं असेल, तर मी त्याच्याशी मला बोलायलाच हवे. .Mohammad Shami: 'मी जर रणजी खेळू शकतो, तर वनडे का नाही?' ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून वगळल्यानंतर शमीचा थेट प्रश्न.तो पुढे म्हणाला, तो तंदुरुस्त असता तर इंग्लंड दौऱ्यासाठी त्याची निवड नक्कीच झाली असती. आता कुठे देशांतर्गत क्रिकेटचा हंगाम सुरू झाला आहे आणि तो किती तंदुरुस्त आहे, यावर आमचे लक्ष आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर तो आम्हाला हवा होता, परंतु त्याची तंदुरुस्ती तेवढी चांगली नव्हती. पुढील दोन महिन्यात त्याने स्वतःची तंदुरुस्ती सिद्ध केली, तर ही परिस्थिती नक्कीच बदलेल.