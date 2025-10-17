Cricket

Shami vs Agarkar : मी त्याचं उत्तर देईन...! अजित आगरकरने मोहम्मद शमीच्या टीकेला दिले उत्तर; म्हणाला, बघतो आता कसा...

Ajit Agarkar Breaks Silence On Mohammed Shami's Jibe: भारतीय संघाच्या निवडीवरून माजी खेळाडू व सध्याचे निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर आणि अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी यांच्यात वाद पेटण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
Ajit Agarkar responds strongly to Mohammed Shami’s disappointment over ODI series exclusion.

Ajit Agarkar responds strongly to Mohammed Shami’s disappointment over ODI series exclusion.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohammed Shami vs Ajit Agarkar selection controversy : भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू आणि निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने अखेर गोलंदाज मोहम्मद शमी याच्या टीकेवर उत्तर दिले आहे. भारतीय गोलंदाजाने निवड समितीने त्याच्यासोबत संवाद साधला नसल्याची टीका केली होती आणि त्यावर आज अजित आगरकरने स्पष्ट काय ते सांगितले. त्याचवेळी आगरकरने इंग्लंड दौऱ्यासाठी शमी पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याचे सांगून त्यामुळेच त्याची संधी हुकली असे सांगितले. पण, त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाच्या वन डे मालिकेत त्याची निवड का केली नाही, हेही आगरकरने सांगितले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
ind vs aus matches
Ajit Agarkar
Team India Squad
Mohammed Shami
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com