Ajit Agarkar News : अजित आगरकरचा करेक्ट कार्यक्रम? रोहितला नडायला गेला अन् BCCI ने गेम केला; 'त्या' वृत्तानंतर चक्र फिरली...

Why BCCI may replace Ajit Agarkar as chief selector: रोहित शर्माच्या बाबतीत पसरवल्या गेलेल्या एका चुकीच्या बातमीने भारतीय संघातील सिस्टमच ढवळून निघाले आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याचे पद धोक्यात आले आहे. आगरकरचा कार्यकाळ २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत वाढवला जाईल असे मानले जात होते, परंतु नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यातील दुसऱ्या वन डे सामन्यापूर्वीच रोहितची कारकीर्द संपल्याची बातमी आली. त्यानंतर बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी मुख्य निवडकर्त्याशी न बोलता रोहितच्या बाबतीत मोठे विधान केले आणि त्यानंतर परिस्थिती अधिकच बिकट झाली..आगरकरचा कार्यकाळ जून २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा विचार केला जात होता, परंतु आता BCCO चे काही अधिकारी सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे क्रिकेट प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण ( VVS Laxman ) याला मुख्य निवडकर्ता म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार करत आहेत. हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असून, सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या BCCI च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत यावर निर्णय घेतला जाईल. या जबाबदारीसाठी लक्ष्मणच्या मतांकडे अधिक लक्ष दिले जाईल आणि रोहित व विराटसारखे वरिष्ठ खेळाडूदेखील त्याचा सल्ला ऐकतील, असा बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे . आगरकरला अद्याप पूर्णपणे वगळण्यात आलेले नाही..IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेचे काउंटडाऊन सुरू! कुठे पाहता येणार सामने लाईव्ह? पाहा संपूर्ण डिटेल्स.तथापि, गेल्या काही महिन्यांत अनेक निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून, त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यायची की लक्ष्मणला संघात घ्यायचे, याचा बीसीसीआय अजूनही विचार करत आहे. सर्व काही श्रीलंकेतील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेच्या निकालावर अवलंबून आहे. जर भारताने ही मालिका जिंकली, तर आगरकरचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो..रोहितने २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळावा, असे भारतीय संघाचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांना अजिबात वाटत नाही. इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान एका निवडकर्त्याने बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांकडे याबद्दल स्पष्टपणे सांगितले होते. रोहितसोबत चर्चा झाली होती, परंतु १६ जुलै रोजी इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात रोहित बाद झाल्यानंतर लगेचच, लॉर्ड्स हा माजी भारतीय कर्णधाराचा शेवटचा सामना असेल अशी बातमी समोर आले. त्यानंतर, बीसीसीआय सचिवांनी १७ जुलै रोजी एक निवेदन जारी करून सांगितले की, जोपर्यंत रोहित संघाच्या योजनांचा भाग राहील, तोपर्यंत तो संघाचा नियमित सदस्य राहील. १९ जुलै रोजी रोहितने १३८ धावा केल्या, पण भारतीय संघ सामना हरला..भारतीय संघ रोहितशिवाय २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकू शकत नाही, असे अनेकांना वाटते, तर दुसरीकडे बीसीसीआयचे काही अधिकारी सोशल मीडियाच्या आधारे आपली रणनीती बदलत आहेत. इंग्लंड-आयर्लंड पराभवासाठी आढावा बैठक झालेली नाही. १० पैकी आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये झालेल्या आठ पराभवांसाठी अद्याप आढावा बैठक झालेली नाही. इंग्लंड दौरा संपल्यानंतर ही आढावा बैठक होणार होती, पण आता संघ श्रीलंका दौऱ्यासाठी दाखल झाला आहे. बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांच्या आजारपणामुळे ही आढावा बैठक पुढे ढकलण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.