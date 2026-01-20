अजित आगरकरचे धक्कातंत्र! Virat Kohli, रोहित शर्मा यांना बसणार मोठा फटका, BCCI कडे पाठवलाय प्रस्ताव, आता...

Ajit Agarkar proposal on central contracts explained: न्यूझीलंडविरुद्ध अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी भारताचा वन डे मालिकेतील धक्कादायक पराभव झाला होता आणि आता आणखी एक मोठी घडमोड घडण्याचे संकेत मिळत आहेत. बीसीसीआय त्यांच्या केंद्रीय करार प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे, ज्यामुळे वरिष्ठ स्टार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे..ANI ने दिलेल्या माहितीनुसार निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने एलिट ग्रेड A+ श्रेणी पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव अॅपेक्स कौन्सिलने मंजूर केला, तर नवीन रचनेत सध्याच्या चार ऐवजी फक्त तीन A ( ५ कोटी), B ( ३ कोटी) आणि C ( १ कोटी) अशा श्रेणी राहतील. या निर्णयामुळे सध्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांची असलेली ७ कोटी रुपयांची श्रेणी प्रभावीपणे संपुष्टात येईल..Viral Video : गौतम गंभीर हाय हाय...! चाहत्यांची नारेबाजी, विराट कोहलीची रिअॅक्शन होतेय व्हायरल; जाणून घ्या सत्य.प्रस्तावित प्रणालीनुसार कोहली आणि रोहित यांना ब श्रेणीमध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे, कारण दोघेही आता आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झाले आहेत. बोर्ड येत्या बैठकीत यावर चर्चा करेल अशी अपेक्षा आहे..List Of Players In Each CategoryA+ Grade - रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजाA Grade - मोहम्मद सिराज, लोकेश राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, रिषभ पंतB Grade - सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यरC Grade - रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, वॉशिंग्टन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सॅमसन, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सर्फराज खान, नितीश कुमार रेड्डी, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्थी, हर्षित राणा..Viral Video : पनवेल रेल्वे स्थानकावर भारतीय खेळाडूंसोबत गैरवर्तन! ट्रेनमधून उतरवले अन् पाच तास तात्कळत उभं राहण्यास भाग पाडलं, नेमकं काय घडलं?.साधारणतः तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूला सर्वाधिक वेतन दिले जाते. त्यामुळे सध्याच्या घडीला जसप्रित बुमराह हा तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळतोय आणि त्यामुळे त्याला अव्वल श्रेणीत ठेवले जाईल. त्याच्यासोबत भारताचा युवा कर्णधार शुभमन गिल यालाही या श्रेणीत स्थान मिळेल. अर्शदीप सिंगला क गटातून ब गटात बढती मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.