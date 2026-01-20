Cricket

अजित आगरकरचे धक्कातंत्र! Virat Kohli, रोहित शर्मा यांना बसणार मोठा फटका, BCCI कडे पाठवलाय प्रस्ताव, आता...

BCCI to remove A+ category from central contracts: भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठी उलथापालथ घडवणारा प्रस्ताव अजित आगरकरने बीसीसीआयकडे सादर केला आहे. यामुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना मोठा फटका बसू शकतो.
Ajit Agarkar has proposed a major overhaul of BCCI central contracts

Ajit Agarkar has proposed a major overhaul of BCCI central contracts

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ajit Agarkar proposal on central contracts explained: न्यूझीलंडविरुद्ध अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी भारताचा वन डे मालिकेतील धक्कादायक पराभव झाला होता आणि आता आणखी एक मोठी घडमोड घडण्याचे संकेत मिळत आहेत. बीसीसीआय त्यांच्या केंद्रीय करार प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे, ज्यामुळे वरिष्ठ स्टार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
BCCI
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Ajit Agarkar
cricket news today

Related Stories

No stories found.