IND vs SA : गौतम गंभीर अन् रोहित शर्मा यांच्यात जोरदार भांडण? 'त्या' Viral फोटोमुळे रंगलीय चर्चा, जाणून घ्या काय खरं ते...

Rohit Sharma–Gautam Gambhir’s Intense Dugout Conversation: भारतीय संघाने पहिल्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर १७ धावांनी विजय मिळवला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. रांची येथे झालेल्या सामन्यात विराट कोहलीने ( Virat Kohli) खणखणीत शतक झळकावले, तर रोहित शर्मा व लोकेश राहुल ( KL Rahul) यांनी अर्धशतकी खेळी केली. विराट व रोहितने त्यांच्या वन डेतून निवृत्तीच्या चर्चांना पुन्हा एकदा कामगिरीतून उत्तर दिले. पण, सामन्यादरम्यान रोहित व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे आणि त्यामुळे या दोघांमध्ये भांडण झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..भारताच्या ८ बाद ३४९ धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेनेही जवळपास मजल मारली होती. परंतु त्यांना ३३२ धावांपर्यंतच पोहोचता आले आणि भारताने १७ धावांनी ही मॅच जिंकली. या विजयानंतर कॅमेरामनने कॅमेरा भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुमकडे वळवला आणि त्यावेळी गंभीर व रोहित यांच्यात काहीतरी चर्चा सुरू असल्याचे दिसले. त्या दोघांचे चेहऱ्यावरील भाव गंभीर दिसत होते आणि त्यामुळे त्यांच्यात सर्वकाही ठिक आहे ना, असा प्रश्न चाहत्यांना पडला..गौतम गंभीरने मुख्य प्रशिक्षकपदाची सूत्र हाती घेतल्यापासून त्याच्यात आणि सीनियर्स खेळाडूंच्या नात्याबद्दल नेहमी चर्चा रंगल्या आहेत. विशेषतः विराट व रोहितसोबत त्याचे पटत नसल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळेच रोहित व विराट यांनी कसोटीतून निवृत्ती घेतल्याचे चाहत्यांचे मत आहे. पण, या फक्त अफवा आहेत, गंभीर आणि दोन्ही खेळाडू एकमेकांचा आदर करतात. रोहितने कालच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावताच गंभीरने टाळ्या वाजवून आनंद साजरा केला होता. विराटच्या शतकानंतरही तो आनंदी दिसला होता. .Virat Kohli : विराट कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घेतोय? वाचा किंग कोहली काय म्हणाला, BCCI नेही थेट सांगितलं की....रोहितने कालच्या सामन्यात ५७ धावांची खेळी केली आणि त्याने वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकारांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. त्याने एकूण ३५२ षटकार खेचले आहेत आणि पाकिस्तानच्या शाहिद आफ्रिदीचा ( ३५१) वर्ल्ड रेकॉर्ड हिटमॅनने काल मोडला. .विराट कोहली व रोहित शर्मा यांचा हा एकत्रित ३९२ वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता आणि भारताकडून एवढे सामने एकत्रित खेळणारी ही अव्वल जोडी ठरली. त्यांनी सचिन तेंडुलकर व राहुल द्रविड यांचा ३९१ सामन्यांचा विक्रम मोडला. पण, रोहित व विराट यांच्यापेक्षा जास्त सामने खेळणाऱ्या आणखी पाच जोड्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.