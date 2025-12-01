Cricket

IND vs SA : गौतम गंभीर अन् रोहित शर्मा यांच्यात जोरदार भांडण? 'त्या' Viral फोटोमुळे रंगलीय चर्चा, जाणून घ्या काय खरं ते...

Rohit–Gambhir Viral Photo Raises Questions : भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दमदार विजय मिळवल्यानंतर रोहित शर्मा आणि गौतम गंभीर यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या फोटोमध्ये दोघेही अत्यंत गंभीर चर्चेत दिसत असल्यामुळे चाहत्यांनी लगेचच प्रश्न विचारायला सुरुवात केली
Swadesh Ghanekar
Rohit Sharma–Gautam Gambhir’s Intense Dugout Conversation: भारतीय संघाने पहिल्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर १७ धावांनी विजय मिळवला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. रांची येथे झालेल्या सामन्यात विराट कोहलीने ( Virat Kohli) खणखणीत शतक झळकावले, तर रोहित शर्मा व लोकेश राहुल ( KL Rahul) यांनी अर्धशतकी खेळी केली. विराट व रोहितने त्यांच्या वन डेतून निवृत्तीच्या चर्चांना पुन्हा एकदा कामगिरीतून उत्तर दिले. पण, सामन्यादरम्यान रोहित व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे आणि त्यामुळे या दोघांमध्ये भांडण झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
cricket news today
India vs South Africa

