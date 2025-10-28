World Cup 2025: भारताचं टेन्शन वाढलं! सेमीफायनलसाठी ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार करणार पुनरागमन, झळकावली सलग दोन शतकं

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाचा उपांत्य सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिली दुखापतीतून सावरली असून उपांत्य सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. तिच्या पुनरागमनामुळे ऑस्ट्रेलियाला मोठा दिलासा मिळेल..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाचा उपांत्य फेरीचा सामना ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध गुरुवारी (३० ऑक्टोबर) होणार आहे. या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे, पण ऑस्ट्रेलिया संघाला मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिली दुखापतीतून सावरली असून भारताविरुद्ध उपांत्य सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे..World Cup 2025: प्रतिका रावलला नेमकं काय झालं, तिच्या जागेवर कोण खेळणार? BCCI ने अखेर दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.एलिसा हिलीला गेल्या आठवड्यात इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सरावादरम्यान पोटरीला दुखापत झाली होती. त्यामुळे ती ऑस्ट्रेलियाच्या साखळी फेरीतील शेवटच्या दोन्ही सामन्यांना मुकली होती. मात्र आता तिने सरावाला सुरुवात केली असून तिने फिटनेस टेस्टही पास केली आहे. तिने यष्टीरक्षणाचाही सराव केला असून पूर्ण सराव सत्रात तिने फलंदाजीही केली. ॉदक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची मुख्य प्रशिक्षक शेली निट्श्के यांनी असं सांगितलं होतं की 'आजसाठी ती पूर्ण फिट नव्हती, पण ती सावरत आहे. आम्हाला उपांत्य सामन्यात तिच्या पुनरागमानाची आशा आहे. आमच्याकडे खूप कमी दिवस आहेत, पण करी आम्हाला आशा आहे.'.हिली या वर्ल्ड कपमध्ये दरदार फॉर्ममध्ये आहे. तिने साखळी फेरीत भारताविरुद्ध आक्रमक शतक केले होते. तिने भारताविरुद्ध २१ चौकार आणि ३ षटकारांसह १४२ धावा केली होती. तसेच तिने बांगलादेशविरुद्धही नाबाद ११३ धावांची खेळी केली होती. तिने या स्पर्धेत आत्तापर्यंत ४ डावातच ९८ च्या सरासरीने २९४ धावा केल्या आहेत. आता ती जर उपांत्य फेरीपूर्वी पूर्ण फिट झाली, तर तिला रोखण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर असणार आहे. दरम्यान, हिलीच्या अनुपस्थितीत ताहलिया मॅकग्रा हिने ऑस्ट्रेलिया महिला संघाचे नेतृत्व केले होते..ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेमध्ये अपराजित आहे. त्यांनी साखळी फेरीतील ७ सामन्यांपैकी ६ सामने जिंकले आहेत. तसेच एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावर आहे. तसेच भारतीय संघ पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारताने साखळी फेरीतील ७ सामन्यांपैकी ३ सामने जिंकले आहेत आणि ३ सामने पराभूत झाले आहेत. तसेच एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे..Women's World Cup 2025: आता रंगणार सेमीफायनलचा थरार! कोण कोणाला भिडणार? कुठे अन् कधी पाहाणार सामने, वाचा एका क्लिकवर.भारताची प्रतिका रावल स्पर्धेतून बाहेरभारताला उपांत्य सामन्यापूर्वी एक मोठा धक्का बसला आहे. भारताची सलामी फलंदाज प्रतिका रावल दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना तिच्या गुडघ्याला आणि घोट्याला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तिच्या जागेवर शफली वर्माला भारताच्या संघात संधी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.