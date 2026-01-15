VIJAY HAZARE TROPHY Semi Final : विदर्भाचा पोट्टा अमन मोखाडेने इतिहास रचला; संघाला अंतिम फेरीत घेऊन गेला, कर्नाटकचा संघ हरला!

Karanataka vs Vidarbha Vijay Hazare Trophy Semi Final 1 : विदर्भचा २४ वर्षीय अमन मोखाडे ( Aman Mokhade ) याने विजय हजारे ट्रॉफीतील कर्नाटक संघाविरुद्धचा सामना गाजवला. देवदत्त पडिक्कलने सातत्यपूर्ण खेळ करून विजय हजारे ट्रॉफीचा यंदाचा हंगाम गाजवला आहे, त्यामुळे तो प्रतिनिधित्व करणारा कर्नाटकचा संघ आज बाजी मारेल असे वाटत होते. पण, अमनच्या शतकी खेळीने विदर्भ संघाला विजय मिळवून दिला. अमनने दमदार खेळ करताना यंदाच्या पर्वात सर्वाधिक धावांच्या शर्यतीत देवदत्तला मागे सोडून अव्वल स्थानही पटकावले..कर्णधार मयांक अग्रवाल ( ९) व देवदत्त ( ४) या सलामीवीरांना आलेले अपयश कर्नाटकला बॅकफूटवर फेकणारे ठरले. करुण नायरने ( Karun Nair) त्याचा अनुभव कामी आणता मधळ्या फळीतील खेळाडूंना सोबत घेत संघाला २८० धावांपर्यंत पोहोचवले. करूणने तिसऱ्या विकेटसाठी ध्रुव प्रभाकर ( २८) सोबत ५४ ( ६४ चेंडू) धावा जोडल्या. करूणला खरी साथ मिळाली ती के श्रीजिथकडून.. या जोडीने चौथ्या विकेटसाठी ९७ चेंडूंत ११३ धावा जोडल्या. करूण ९० चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ७६ धावांवर बाद झाला..INDU19 vs USAU19 World Cup : भारताची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; हेनिल पटेल चमकला, पण वैभव सूर्यवंशीने किती धावा केल्या?.श्रीजिथने ५४ धावांच्या खेळीत ७ चौकार खेचले. श्रेयस गोपाळ ( ३६) व अभिमन मनोहर ( २६) यांनीही चांगले योगदान दिले. कर्नाटकचा संपूर्ण संघ ४९.४ षटकांत २८० धावांत तंबूत परतला. विदर्भाच्या दर्शन नळकांडेने ( Darshan Nalkande ) पाच विकेट्स घेऊन कर्नाटकचे कंबरडे मोडले. विदर्भलाही सुरुवातीला धक्काच बसला, अथर्व तायडे ६ धावांवर बाद झाला. पण, अमन मोखाडे व ध्रुप शोरेय यांनी शड्डू ठोकला. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११९ चेंडूंत ९८ धावा केल्या. ध्रुव ४७ धावांवर बाद झाला..मोखाडे व समर्थ यांनी त्यांनतर ११२ चेंडूंत १४७ धावा करून विदर्भाच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. मोखाडे १२२ चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारांसह १३८ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर समर्थने नाबाद ७६ धावांची खेळी करून विदर्भ संघाला ४६.२ षटकांत ४ बाद २८४ धावासंह ६ विकेट्सने विजय मिळवून दिला..सर्वाधिक धावांचा विक्रम..विदर्भाने शतकासह विजय हजारे ट्रॉफीच्या यंदाच्या पर्वात ७००+ धावा करणाऱ्या दुसऱ्या खेळाडूचा मान पटकावला. याशिवाय त्याने देवदत्त पडिक्कलचा सर्वाधिक ७२५ धावांचा टप्पाही ओलांडला. या लढतीपूर्वी मोखाडे ८ सामन्यांत ६४३ धावांसह दुसऱ्या स्थानावर होता. पण, आज त्याने या पर्वातील पाचवे शतक झळकावून ( ७८१ धावा) सर्वाधिक धावांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले.अमन मोखाडेची कामगिरी...११० ( ९९ चेंडू) - पहिला सामना८२ ( ७८ चेंडू) - दुसरा सामना१३९ ( १२५ चेंडू) - तिसरा सामना१५०* ( १२१ चेंडू) - पाचवा सामना१४७ ( ११७ चेंडू) - सहावा सामना१३८ ( १२२ चेंडू) - उपांत्य फेरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.