Cricket

VIJAY HAZARE TROPHY Semi Final : विदर्भाचा पोट्टा अमन मोखाडेने इतिहास रचला; संघाला अंतिम फेरीत घेऊन गेला, कर्नाटकचा संघ हरला!

Vidarbha beat Karnataka to reach Vijay Hazare Trophy final: पहिल्या उपांत्य फेरीत विदर्भाच्या Aman Mokhade याने ऐतिहासिक खेळी करत संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवलं. कर्नाटकविरुद्धच्या या सामन्यात अमनने शतकी खेळी साकारत विदर्भाच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली.
Aman Mokhade’s match-winning century helps Vidarbha defeat Karnataka in the Vijay Hazare Trophy semi-final

Aman Mokhade’s match-winning century helps Vidarbha defeat Karnataka in the Vijay Hazare Trophy semi-final

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Karanataka vs Vidarbha Vijay Hazare Trophy Semi Final 1 : विदर्भचा २४ वर्षीय अमन मोखाडे ( Aman Mokhade ) याने विजय हजारे ट्रॉफीतील कर्नाटक संघाविरुद्धचा सामना गाजवला. देवदत्त पडिक्कलने सातत्यपूर्ण खेळ करून विजय हजारे ट्रॉफीचा यंदाचा हंगाम गाजवला आहे, त्यामुळे तो प्रतिनिधित्व करणारा कर्नाटकचा संघ आज बाजी मारेल असे वाटत होते. पण, अमनच्या शतकी खेळीने विदर्भ संघाला विजय मिळवून दिला. अमनने दमदार खेळ करताना यंदाच्या पर्वात सर्वाधिक धावांच्या शर्यतीत देवदत्तला मागे सोडून अव्वल स्थानही पटकावले.

Loading content, please wait...
Karnataka
vidarbha
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Devdutt Padikkal
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.