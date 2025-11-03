Women's World Cup: भारतीय खेळाडूच्या आजीला आलेला हार्टअॅटॅक, पण वर्ल्ड कपसाठी कुटुंबाने घेतलेला मोठा निर्णय

भारतीय महिला संघाच्या वर्ल्ड कप विजयात अमनजोत कौरने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिच्या आजीला हृदयविकाराचा झटका आला असतानाही कुटुंबाने तिला याची माहिती दिली नाही. अमनजोतने निर्णायक क्षणी विकेट्स घेतल्या आणि फलंदाजीतही योगदान दिले. .भारतीय महिला संघाला वनडे वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात देण्यात अनेकांनी मोलाचे योगदान दिले, ज्यात २५ वर्षीय अमनजोत कौरचाही समावेश आहे. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर रंगलेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वुल्फार्ट हिने दमदार शतक ठोकले होते. पण तिचा निसटता झेल अमनजोतने पकडला आणि या झेलाने भारताची विजयाच्या दिशेने वाटचाल आणखी सोपी केली. अमनजोतने या संपूर्ण स्पर्धेत बऱ्याचदा मोक्याच्या क्षणी विकेट्स मिळवून दिल्या, तर कधी तळात फलंदाजी करताना छोटेखानी पण महत्त्वाच्या खेळी केली..Who is Amanjot Kaur: भारताची फलंदाजी ढेपाळलीच होती, पण अमनजोतने मदतीला धावली; World Cup 2025 मध्ये ठोकलं पहिलं अर्धशतक.सुतारकाम करून घर चालणाऱ्या भूपिंदर यांची ही मुलगी. चंदीगढमध्ये तिचा जन्म झाला, पण मोहालीत क्रिकेटचे धडे तिने गिरवले. वडील कामात व्यस्त असल्याने तिच्यासोबत तिच्या क्रिकेटच्या सरावावेळी नेहमीच सोबत तिची आजी उभी राहिली. त्यामुळे अमनजोत तिच्या आजीच्या अंत्यंत जवळ आहे. मात्र हा वर्ल्ड कप सुरू असतानाच तिच्या आजीला हृदयविकाराचा झटका आला होता. सध्या त्यांच्यावर उपचारही चालू आहेत. याबाबत भुपिंदर यांनी माहिती दिली आहे..इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना भूपिंदर यांनी सांगितले की 'माझी आई, भागवंती, ही अमनजोतने क्रिकेट खेळायला सुरुवात केल्यापासून तिची ताकद राहिली आहे. मी जेव्हा माझ्या दुकानात असायचो, तेव्हा ती अमनजोत मुला-मुलींसोबत खेळत असताना तिच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी घराच्या बाहेर किंवा मैदानात बसायची.''गेल्या महिन्यात तिला हृदयविकाराचा झटका आला, आम्ही याबाबत अमनजोतला काहीही न सांगण्याचा निर्णय घेतला. गेले काही दिवस आम्ही हॉस्पिटलमध्येच बराच वेळ घालवला आहे. पण वर्ल्ड कप विजय नक्कीच या कठीण काळात फुंकर घालेल.'.याशिवाय त्यांनी असंही सांगितले की ज्यादिवशी अमनजोतची आजी बरी होईल, तेव्हा ती अमनजोतवर कौतुकाचा आणि प्रेमाचा वर्षाव करेल. विजयही साजरा करेल..World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.अमनजोतने २०२३ मध्ये भारताकडून पदार्पण केले आहे. तिने २०२५ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ७ सामन्यांत १४६ धावा केल्या. तसेच ६ विकेट्सही घेतल्या. तिने भारतासाठी आत्तापर्यंत १६ वनडे आणि १६ टी२० सामने खेळले आहेत. तिने वनडेच २४४ धावा केल्या आणि १९ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर टी२०मध्ये १६४ धावा केल्या आणि ७ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.