Women's World Cup: भारतीय खेळाडूच्या आजीला आलेला हार्टअॅटॅक, पण वर्ल्ड कपसाठी कुटुंबाने घेतलेला मोठा निर्णय

भारतीय महिला संघाने नुकताच वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता. पण ही स्पर्धा सुरू असताना संघातील अष्टपैलू खेळाडूच्या आजीला हृदयविकाराचा झटका आला होता. यामुळे कुटुंबाला एक मोठा निर्णय घ्यावा लागला.
Amanjot Kaur - Jemimah Rodrigues | India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

Pranali Kodre
  • भारतीय महिला संघाच्या वर्ल्ड कप विजयात अमनजोत कौरने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • तिच्या आजीला हृदयविकाराचा झटका आला असतानाही कुटुंबाने तिला याची माहिती दिली नाही.

  • अमनजोतने निर्णायक क्षणी विकेट्स घेतल्या आणि फलंदाजीतही योगदान दिले.

