क्रिकेट

Melie Kerr: लहानपणी ज्यांच्याबरोबर वर्ल्ड कप जिंकण्याचं स्वप्न होतं, ज्यावर निबंध लिहिला.... जेव्हा अगदी तसंच घडतं

Amelia Kerr Player of The Tournament in Women's T20 World Cup 2024: न्यूझीलंडने महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धेच्या ट्रॉफीवर नाव कोरलं. न्यूझीलंडच्या या विजयात अष्टपैलू एमेलिया केरने मोलाचा वाटा उचलला.