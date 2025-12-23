MS Dhoni मुळे तुझ्या कारकिर्दीचं वाटोळं झालं? अमित मिश्राने स्पष्टच बोलाताना सांगितले की 'तो नसता तर कदाचित...'

एमएस धोनीमुळे कारकिर्दीत नुकसान झालं, असं म्हणणाऱ्यांना अमित मिश्राने उत्तर दिले आहे. त्याने धोनीचा त्याच्या कारकिर्दीवर कसा प्रभाव होता, यावर भाष्य केले आहे. धोनीकडून पाठिंबा मिळाल्याचे त्याने स्पष्ट केले आहे. .भारताचा माजी क्रिकेटपटू अमित मिश्राचे एमएस धोनीमुळे कारकिर्दीत नुकसान झालं, अशी चर्चा बऱ्याचदा होते. आता याबाबत स्वत: अमित मिश्रानेत (Amit Mishra) प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने धोनीची त्याच्या कारकिर्दीत कशी भूमिका होती, याबाबत मोठा खुलासा केला आहे. त्याने म्हटले आहे की धोनी (MS Dhoni) नसता, तर कदाचित तो भारतीय संघातही नसता..SMAT 2025 : १२ चौकार, १० षटकार! MS Dhoni च्या भीडूने ३१ चेंडूत झळकावले शतक, नोंदवला भारी विक्रम; संजू सॅमसनचे टेंशन वाढले.अमित मिश्राने २००३ मध्ये भारतासाठी वनडेतून पदार्पण केले होते. त्यानंतर २००८ मध्ये त्याने कसोटीत, तर २०१० मध्ये टी२०मध्ये पदार्पण केले. तो भारतासाठी २०१७ मध्ये अखेरचा सामना खेळला. युजवेंद्र चहलच्या आगमनाने अमित मिश्राच्या भारतीय संघातील स्थानाला धक्का बसला होता. त्यामुळे अनेकदा अशीही चर्चा होते की धोनी नसता, तर त्याची कारकिर्द अधिक बहरली असती, मात्र त्याने म्हटलं आहे की धोनी नसता,तर कदाचित तो भारतीय संघातही नसता..अमित मिश्रा MenXP पॉडकास्टवर बोलता म्हणाला, 'लोकं म्हणतात की धोनी नसता, तर माझी कारकिर्द आणखी चांगली झाली असती. पण काय माहित, कदाचित तो नसता, तर मी देखील भारतीय संघात नसतो. मी संघात आलो ते त्याच्याच नेतृत्वाखाली. मी सातत्याने त्याच्या नेतृत्वात पुनरागमन करत राहिलो. तो कर्णधार म्हणून सहमत होत असेल, म्हणूनच मी पुनरागमन करू शकत होतो.त्यामुळे या काही सकारात्मक गोष्टी आहेत, ज्या पाहिल्या पाहिजेत.'.त्याने त्याच्या २०१६ मध्ये खेळलेल्या शेवटच्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्स घेण्यासाठी धोनीचा सल्ला कसा कामी आला, याचीही आठवण सांगितली आहे. तो म्हणाला, 'मला पाठिंबा मिळाला. जेव्हा मी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये होतो, असं कधीही झालं नाही की धोनी माझ्याकडे आला नाही आणि मला सल्ले दिले नाहीत. तो मला नेहमीच काही गोष्टी सांगायचा.''एकदा मी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळत होतो, माझी ती शेवटची मालिका होती. तो अटीतटीचा सामना होता. आम्ही २६०-२७० धावा केल्या होत्या. मी गोलंदाजी करायला आल्यानंतर मी विकेट्स घेण्यापेक्षा धावांचा ओघ कमी करण्याचा विचार करत होतो. काही षटकांनंतर धोनी माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला की मी जशी नैसर्गिक गोलंदाजी करतो, तशी करत नाहीये. त्यानी मला सांगितले की जास्त विचार करू नको आणि जशी नेहमी गोलंदाजी करतो, तशीच कर.' 'तो सामना पालटणारा स्पेल ठरला. मी ५ विकेट्स घेतले आणि मला वाटतं ती गोलंदाजी माझी सर्वोत्तम होती. त्याचा विचार होता की जर मी विकेट्स घेतल्या नाही, तर आपण सामना गमावू. त्याने असाच मला पाठिंबा दिला आहे.'.IPL 2026 Auction : १९ वर्षीय आयुष, कार्तिक, २०चा प्रशांत वीर, २२ वर्षांचा ब्रेव्हिस; पण ४५ वर्षांचा MS Dhoni 'धुरंधर'; Memes व्हायरल.त्या सामन्यात मिश्राने १८ धावात ५ विकेट्स घेतल्या होत्या आणि न्यूझीलंडचा संघ ७९ धावांवर सर्वबाद झाला होता. भारताने १९० धावांनी विजय मिळवला होता. त्या सामन्यात अमित मिश्रा सामनावीर ठरला होता. त्याने त्या मालिकेत १५ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे मालिकावीरही ठरला होता.अमित मिश्राने भारतासाठी २२ कसोटीत ७६ विकेट्स घेतल्या, तर ६४८ धावा केल्या. त्याने ३६ वनडेत ६४ विकेट्स घेतल्या आणि १० आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये त्याने १६ विकेट्स घेतल्या. तो २०१३ चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकलेल्या भारतीय संघाचाही भाग होता. तसेच २०१४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये उपविजेत्या ठरलेल्या भारतीय संघाकडून त्याने १० विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.