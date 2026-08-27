ANAYA BANGAR: "माझं क्रिकेट संपलं वाटलेलं, पण अनाया बांगर हिचं मैदानात दमदार पुनरागमन! 'या' देशाने दिला ग्रीन सिग्नल, महिला लीग गाजवणार?

Anaya Bangar Cricket Australia Decision: भारताचा माजी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर(Anaya Bangar) सध्या चर्चेत आहे. अनायाने सोशल मीडियावर एक मोठी माहिती शेअर केली आहे. मार्च २०२७ पासून ऑस्ट्रेलियातील एलिट महिला क्रिकेटमध्ये खेळण्यासाठी आपण पात्र असू, असं तिने सांगितलं आहे.अनायाने सोशल मीडियावर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या अधिकृत पत्राची माहिती शेअर केली. या निर्णयासाठी तिने दिलेल्या वैद्यकीय माहितीकडे विचार करून क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने निर्णय घेतल्याचं या पत्रात सांगण्यात आलं आहे..अनायासाठी क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाचा मार्ग खुलाअनायाने याआधी वयोगटातील क्रिकेट खेळलं आहे. तिने सरफराज खानसोबतही वयोगटातील क्रिकेट खेळलं होतं. मात्र, ट्रान्झिशननंतर तिला क्रिकेटपासून दूर राहावं लागलं. एका टप्प्यावर आपली क्रिकेट कारकीर्द संपली असंही आपल्याला वाटत होतं, असं अनायाने सांगितलं.आता क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयामुळे तिच्यासमोर पुन्हा स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे..त्या किंकाळ्या, तो अन्याय विसरले! टीम इंडिया बांगलादेश दौऱ्यावर निघाली; BCCI लवकरच मान्यता देणार, त्यासाठी अफगाणिस्तानला....WBBL मध्ये खेळण्याची संधी मिळू शकतेऑस्ट्रेलियातील एलिट महिला क्रिकेटसाठी पात्र ठरल्यानंतर अनाया विमेन्स बिग बॅश लीगमध्ये (WBBL) खेळण्यासाठीही पात्र असेल. याशिवाय ऑस्ट्रेलियातील कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात होणाऱ्या प्रीमियर क्रिकेट स्पर्धांमध्येही ती खेळू शकते.मात्र, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून पात्रता मिळाली म्हणजे WBBL मध्ये थेट करार मिळेल, असं नाही. त्यासाठी अनायाला आपल्या फिटनेस आणि कामगिरीवर लक्ष द्यावं लागणार आहे..अनायाने सांगितलं की, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून मिळालेली मंजुरी हा तिच्या प्रवासातील फक्त पहिला टप्पा आहे. आता आपलं लक्ष फिटनेस पुन्हा मिळवण्यावर असेल. त्यानंतर WBBL मध्ये संधी मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं तिने म्हटलं आहे. “पुन्हा क्रिकेट खेळण्याची शक्यता माझ्यासाठी खूप भावनिक आहे. एक वेळ अशी होती की मला खरंच वाटलं होतं की माझं क्रिकेट कायमचं संपलं,” असं अनायाने सांगितलं..BAN vs AUS: दिल्लीत जन्म, पंजाबमध्ये गिरवले क्रिकेटचे धडे अन् आता थेट ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण... कोण आहे Nikhil Chaudhary?.ICC आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या नियमांमध्ये फरकअनायाच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या नियमांचीही चर्चा सुरू झाली आहे. ICCच्या सध्याच्या नियमांनुसार पुरुष वयात येण्याचा अनुभव घेतलेल्या ट्रान्सजेंडर महिलांना एलिट आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये खेळण्याची परवानगी नाही.मात्र, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे देशांतर्गत क्रिकेटसाठीचे नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे ठरवलेल्या पात्रता अटींचं सातत्याने पालन केल्यास अनाया मार्च २०२७ पासून ऑस्ट्रेलियातील एलिट महिला क्रिकेटमध्ये खेळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.