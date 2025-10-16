Viral Video: 'मी तुम्हाला बोलावलंच नाहीये...' जेव्हा जसप्रीत बुमराहची सटकते; विमानतळाबाहेर रिपोर्टर्सवर भडकला

जसप्रीत बुमराह, जो शांत स्वभावाचा खेळाडू म्हणून ओळखला जातो, पण त्याचा नुकताच रिपोर्टर्सवर चिडल्याचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. मुंबई विमानतळावर फोटोग्राफर्सने त्याला घेरल्यावर बुमराह चिडला होता. बुमराह आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिकेत खेळताना दिसणार आहे..भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह तसा शांत स्वभावाचा खेळाडू आहे. मैदानातही तो खूप कमी वेळा चिडलेला दिसला आहे, तसेच मैदानाबाहेर कर त्याला क्वचितच कोणी चिडलेले पाहिले असेल. मात्र त्याची ही झलक नुकतीच राहायला मिळाली आहे. बुमराहचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे, ज्यात बुमराह पापाराझींवर चिडलेला दिसत आहे..Jasprit Bumrah ला टीम इंडियात घेण्यासाठी केलेली शिफारस? इशांत शर्माने सांगितली इनसाईड स्टोरी; म्हणाला,'दुखापत झाली अन्...'.बुधवारी बुमराह मुंबई विमानतळावरून बाहेर येत होते, तेव्हाची ही घटना आहे. झाले असे की बुमराह विमानतळावरून बाहेर येत होता, त्यावेळी तिथे असलेल्या फोटोग्राफर आणि रिपोटर्सनी त्याला घेरले, त्यातच तिथे काही चाहत्यांनीही सेल्फीसाठी थोडी गर्दी केली. त्यावेळी मात्र बुमराह पापाराझीवर वैतागला. तो त्याच्या गाडीपाशी जात असताना त्याला फॉलो करणाऱ्यांना पापाराझीना म्हणाला 'मी तुम्हाला बोलावलं नाही.'.त्यानंतर ते दुसऱ्याच कोणासाठी तरी आल्याचं लक्षात घेत तो त्यांना म्हणाला, 'तुम्ही दुसऱ्याच कोणासाठी तरी आला असाल, ते येतच असतील.' यावर एक रिपोर्टर त्याला म्हणाला, 'बुमराह भाई, तुम्ही आम्हाला दिवाळी बोनसच्या रुपात भेटला आहात.'.दरम्यान, बुमराहने त्याच्या भोवती झालेल्या गर्दीने आणखीनच वैतागला होता, तो नंतर वैतागून म्हणाला, 'अरे भाई, माझ्या गाडीजवळ मला जाऊ द्या.' या घटनेचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..Jasprit Bumrah: '...तर कदाचित बुमराह कधी गोलंदाजी करू शकला नसता', मोहम्मद सिराजने उलगडलं बुमराहच्या 'वर्कलोड'चं कोडं.बुमराह नुकताच वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेत खेळला आहे. त्याने दोन सामन्यात ७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तथापि, बुमराहला ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या आगामी वनडे मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आलेली आहे. पण तो वनडे मालिकेनंतर २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात तो टी२० संघातील खेळाडूंसह ऑस्ट्रेलियाला रवाना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.