Cricket

Viral Video: 'मी तुम्हाला बोलावलंच नाहीये...' जेव्हा जसप्रीत बुमराहची सटकते; विमानतळाबाहेर रिपोर्टर्सवर भडकला

Jasprit Bumrah Viral Video: मुंबई विमानतळावर जसप्रीत बुमराह रिपोर्टर्सवर चिडला, ज्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. तो त्याला घेरलेल्या रिपोर्टर्सवर चिडून म्हणाला, 'मी तुम्हाला बोलावलं नाही.'
Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • जसप्रीत बुमराह, जो शांत स्वभावाचा खेळाडू म्हणून ओळखला जातो, पण त्याचा नुकताच रिपोर्टर्सवर चिडल्याचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.

  • मुंबई विमानतळावर फोटोग्राफर्सने त्याला घेरल्यावर बुमराह चिडला होता.

  • बुमराह आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिकेत खेळताना दिसणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Jasprit Bumrah
Mumbai Airport
Cricket Viral Video
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com