२२ चेंडूंत ११२ धावा; अनमोलप्रीत सिंगच्या शतकाने अभिषेक शर्माची खेळी व्यर्थ ठरवली; T20तील पाचव्या सर्वोच्च लक्ष्याचा पाठलाग...

Abhishek Sharma scores 77 in Sher-E-Punjab T20 League : शेर-ए-पंजाब ट्वेंटी-२० लीग २०२६ च्या पहिल्याच सामन्याच चौकार-षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळाला. मोहाली किंग्स विरुद्ध अमृतसर सूरमा संघांमधील लढतीत एकूण ३९ षटकारांसह ५२० धावा झाल्या. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा सलामीवीर अभिषेक शर्माची २६ चेंडूंत ७७ धावांची खेळी चर्चेत आली, परंतु त्याच्या या खेळीवर मोहाली किंग्सच्या अनमोलप्रीत सिंगच्या वादळी शतकाने पाणी फिरवले. त्याने त्याच्या ट्वेंटी-२० कारकिर्दीतील सर्वात मोठी खेळी खेळली. हा सामना ट्वेंटी-२० इतिहासातील पाचवा सर्वात मोठा धावांचा पाठलाग ठरला..प्रथम फलंदाजी करताना अमृतसर सूरमा संघाने १९.५ षटकांत १० बाद २५८ धावा उभ्या केल्या. सलामीवीर सहज धवन व अभिषेक शर्मा यांनी आक्रमक खेळ करताना पहिल्या विकेटसाठी ५.१ षटकांत १०० धावा जोडल्या. सहज १८ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ४५ धावांवर रमणदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्यानंतर नमन धीरने २२ चेंडूंत ४७ धावा करताना १ चौकार व ५ षटकार खेचले. त्याचवेळी अभिषेकने २६ चेंडूंत ६ चौकार व ७ षटकारांचा पाऊस पाडताना ७७ धावा कुटल्या..हे काय नवलंच! प्रिंटर खराब झाला म्हणून संघाने सामना गमावला; क्रिकेटच्या इतिहासात कधी न घडलेला प्रसंग, नेमकं काय झालं?.मोहाली किंग्ससमोर सामना जिंकण्यासाठी २५९ धावांचे मोठे लक्ष्य होते. पण, त्यांना अवघ्या ७ धावांवर पहिला धक्का बसला. ६९ धावांवर असताना आणखी दोन धक्के बसले. पण, अनमोलप्रीत सिंगचा इरादा स्पष्ट होता. त्याने ५१ चेंडूंमध्ये २६०.७८ च्या स्ट्राईक रेटने १३३ धावा केल्या, ज्यात १२ षटकार आणि १० चौकारांचा समावेश होता. अनमोलप्रीतने अवघ्या ३९ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. २८ वर्षीय अनमोलप्रीतच्या टी२० कारकिर्दीतील ही सर्वोच्च खेळी होती. यापूर्वीची सर्वोत्तम धावसंख्या ११३ होती. .अनमोलप्रीत सिंगच्या शतकाच्या जोरावर, मोहाली किंग्सने १९.३ षटकांत ५ गडी गमावून २६२ धावा केल्या. मोहाली किंग्सने ट्वेंटी-२० इतिहासातील पाचवा सर्वात मोठा धावांचा पाठलाग पूर्ण केला. अनमोलप्रीतला कर्णधार रमणदीप सिंगची साथ मिळाली. त्याने ४० चेंडूंत ६९ धावा केल्या, तर हरप्रीत ब्रारने ८ चेंडूंत २३ व गरमेहर साराने १२ चेंडूंत २६ धावांचे योगदान दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.