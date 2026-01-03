Arjun Tendulkar: अर्जुनचा पुन्हा फ्लॉप शो! गोवा संघाची हार, सूर्यवंशीच्या ८७ चेंडूंत नाबाद ११५ धावांनी गाजवला सामना

Uttarakhand vs Goa Vijay Hazare Trophy match report: अर्जुन तेंडुलकर ( Arjun Tendulkar) विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पुन्हा एकदा अपयशी ठरला. अर्जुनने गोलंदाजीपेक्षा फलंदाजीत लक्ष केंद्रित करावं, कारण तो सचिन तेंडुलकरसारखा खेळतो, असे विधान योगराज सिंग यांनी केलं होतं. त्यामुळे गोवा संघाने आज लगेच त्याला उत्तराखंडविरुद्धच्या सामन्यात सलामीला पाठवले. पण त्यांच्या पदरी निराशा झाली. फलंदाजीतील अपयशानंतर गोलंदाजीत तरी तो चांगले योगदान देईल, परंतु तेथेही त्याने स्वतः केलेल्या धावांपेक्षा सातपट अधिक धावा गोलंदाजीत दिल्या. त्यामुळे त्याचा समावेश गोवा संघासाठी चिंतेची बाब बनत चालला आहे..अर्जुन आणि स्नेहल कौठणकर ही जोडी सलामीला आली, परंतु पाचव्या षटकात अर्जुन बाद झाला. त्याने १६ चेंडूंत १ चौकारासह ८ धावा केल्या. स्नेहल व अझान थोटा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ५९ धावा जोडल्या. थोटा ३४ धावांवर माघारी परतल्यानंतर सुयश प्रभुदेसाई ( १) व ललित यादव ( ७) हे फॉर्मात असलेले फलंदाज अपयशी ठरले. अभिनव तेजराणाने स्नेहलला साथ दिली आणि पाचव्या विकेटसाठी ११९ चेंडूंत ११६ धावा जोडल्या. अभिनवने ६१ चेंडूंत ५४ धावा केल्या..India’s ODI squad vs NZ : हार्दिक पांड्याची निवड का नाही झाली? BCCI ने चिंतेची गोष्ट सांगितली... श्रेयस अय्यरचे खेळणेही नाही निश्चित.स्नेहलच्या ११४ चेंडूंत १०५ धावांत १३ चौकार व १ षटकाराचा समावेश होता. त्याच्या शतकानंतरही गोवा संघ ४९.१ षटकांत २७० धावांत तंबूत परतला. अभय नेगी आणि सुचिथ जे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना उत्तराखंडनेही ८३ धावांत तीन विकेट्स गमावल्या. युवराज चौधरी ( ३), पी बर्स्वाल ( ४४) व कर्णधार कुणाल चंडेला ( ३३) यांना मोठी खेळी करता आली नाही. पण, यांनी अर्जुनच्या गोलंदाजीचा चांगला समाचार घेतला..शाश्वत दंगवाल व आंजनेया सूर्यवंशी यांनी चौथ्या विकेटसाठी १५५ चेंडूंत १९१ धावांची नाबाद भागीदारी केली. शाश्वतने ७० चेंडूंत ७० धावा करताना ७ चौकार व १ षटकार खेचला, तर सूर्यवंशीने ८७ चेंडूंत ९ चौकार व ४ षटकारांसह ११५ धावांची नाबाद खेळी केली. उत्तराखंडने हा सामना ४६.२ षटकांत ७ विकेट्स राखून जिंकला. अर्जुनने या सामन्यात ८ षटकांत ५४ धावा देताना एकही विकेट घेतली नाही. .Vaibhav Suryavanshi : कर्णधार म्हणून पदार्पणात वैभव अपयशी; दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर गांगरला अन्... .अर्जुनची विजय हजारे ट्रॉफीतील कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. त्याने मागील तीन सामन्यांत ०-५८ ( वि. हिमाचल), ०-४९ ( सिक्कीम), ०-७८ ( वि. मुंबई) अशी कामगिरी केली आहे. फलंदाजीत त्याने नाबाद १, १९, २४ व ८ असेच योगदान दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.