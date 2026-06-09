Arjun Tendulkar:"मैदानावर चेंडू लागताच छोटा चाहता रडू लागला; मग अर्जुन तेंडुलकरच्या कृतीने जिंकली चाहत्यांची मने, video viral

Arjun Tendulkar Video: सध्या मुंबई टी-२० लीग सुरू आहे. सोमवारी (८ जून) ब्रँद्रा ब्लास्टर्स आणि एआरसीएस अंधेरी यांच्यात सामना झाला. या सामन्यात अंधेरीकडून खेळताना अर्जुन तेंडुलकरने(Arjun Tendulkar) दमदार अष्टपैलू कामगिरी केली. त्याच्या या कामगिरीच्या जोरावर संघाने ७ गडी राखून विजय मिळवला..अर्जुन तेंडुलकरला आयपीएल २०२६ हंगामात केवळ एका सामन्यात संधी मिळाली होती. तो या हंगामात लखनौ संघाकडून खेळला होता. मात्र, त्याने आपली प्रतिभा मुंबई टी-२० लीगमध्ये दाखवून दिली. अर्जुनने या सामन्यात नाबाद ६६ धावा करत ३ विकेट्सही घेतल्या. दरम्यान, मैदानावरील त्याच्या एका हृदयस्पर्शी कृतीने सर्वांची मने जिंकली..अर्जुन तेंडुलकर हा एआरसीएस अंधेरी संघाकडून खेळतो, ज्याचा कर्णधार शिवम दुबे आहे. या सामन्यात १४५ धावांचे लक्ष्य अंधेरीने ३७ चेंडू राखून, म्हणजेच १३.५ षटकांत पूर्ण केले. या सामन्यात अर्जुनने ३४ चेंडूत ५ षटकार आणि ४ चौकारांच्या मदतीने नाबाद ६६ धावांची खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. त्याने मुशीर खानसोबत महत्त्वाची भागीदारीही रचली. दोघांनी मिळून ६८ चेंडूत १६६ धावांची भागीदारी केली. फलंदाजीसोबतच अर्जुनने गोलंदाजीतही कमाल केली. त्याने ३१ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. त्याचा इकॉनॉमी रेट ३.७० इतका होता..याच सामन्यात एक दुर्दैवी घटना देखील घडली, ज्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका २६ वर्षीय फलंदाजाने जोरदार फटका मारला. हा चेंडू थेट स्टँड्समध्ये जाऊन एका लहान प्रेक्षकाला लागला. त्यामुळे उपस्थितांमध्ये तात्काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले..चेंडू लागल्यानंतर तो लहान चाहता वेदनेने रडू लागला. त्यावेळी प्रेक्षक मदतीसाठी धावून आले, तर मैदानावर अर्जुन तेंडुलकरही या घटनेमुळे चिंतित दिसत होता. खबरदारीचा उपाय म्हणून त्या मुलाला वैद्यकीय तपासणीसाठी त्याच्या पालकांसोबत मैदानाबाहेर नेण्यात आले. काही वेळानंतर सामना पुन्हा सुरू झाला. मात्र, खेळाडूंसह सर्वांचे लक्ष त्या मुलाच्या प्रकृतीकडे लागले होते. अखेरीस हा सामना एआरसीएस अंधेरीच्या विजयाने संपला..Arjun Tendulkar: Well Done Arjun! सचिन तेंडुलकर अन् साराची अर्जुनसाठी खास पोस्ट.सामना संपल्यानंतर अर्जुन तेंडुलकरने जखमी झालेल्या त्या लहान चाहत्याची स्वतः जाऊन विचारपूस केली. एवढेच नाही तर त्याने त्या चेंडूवर स्वाक्षरी करून तो भेट म्हणून दिला. अर्जुन त्या छोट्या चाहत्याशी संवाद साधताना या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. हा व्हिडिओ मुंबई टी-२० लीगच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजवर शेअर करण्यात आला आहे. अर्जुनच्या या कृतीमुळे त्या लहान चाहत्याच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हसू उमटले. त्यानंतर तो खूप आनंदी दिसत होता. अर्जुनच्या या हृदयस्पर्शी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.