Cricket

Arjun Tendulkar:"मैदानावर चेंडू लागताच छोटा चाहता रडू लागला; मग अर्जुन तेंडुलकरच्या कृतीने जिंकली चाहत्यांची मने, video viral

Viral Video Wins Hearts Across Social Media: अर्जुन तेंडुलकरच्या हृदयस्पर्शी कृतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. जखमी चिमुकल्या चाहत्याची भेट घेत त्याने सर्वांची मने जिंकली.
Arjun Tendulkar viral video

Arjun Tendulkar

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Arjun Tendulkar Video: सध्या मुंबई टी-२० लीग सुरू आहे. सोमवारी (८ जून) ब्रँद्रा ब्लास्टर्स आणि एआरसीएस अंधेरी यांच्यात सामना झाला. या सामन्यात अंधेरीकडून खेळताना अर्जुन तेंडुलकरने(Arjun Tendulkar) दमदार अष्टपैलू कामगिरी केली. त्याच्या या कामगिरीच्या जोरावर संघाने ७ गडी राखून विजय मिळवला.

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