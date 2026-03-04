Arjun Tendulkar Marriage: अर्जुन-सानियाचं लग्न! तेंडुलकर कुटुंब सजलं, मेहंदी-संगीत सोहळ्यासाठी सेलिब्रेटिंचीही हजेरी; Video Viral

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok Wedding Videos: भारताचा दिग्गज फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) मुलगा अर्जुन लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. तो सानिया चांदोक हिच्याशी लग्न करणार असून त्यांच्या लग्नाआधीच्या सोहळ्यांना मुंबईत सुरुवातही झाली आहे. त्यांचे ५ मार्च रोजी लग्न (Marriage) असल्याचे समजत असून त्याआधी मंगळवारी (३ मार्च) मेंहंदी आणि संगीत सोहळा पार पडला. यादरम्यानचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या सोहळ्यासाठी दोन्ही कुटुंबिय सजले होते. सर्वांनी पारंपारिक पोशाख परिधान केला होता. यावेळी अनेक सेलिब्रेटिंनीही हजेरी लावली होती..या सोहळ्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे, ज्यात नवरा-नवरी असलेले अर्जुन आणि सानिया फोटोसाठी एकमेकांचा हात धरून उभे होते. त्यावेळी त्यांच्या बाजूला वरमाई अन् वरबाप असलेले अंजली तेंडुलकर आणि सचिन तेंडुलकर उभे होते, तर सारा तेंडुलकरही भावाच्या लग्नासाठी खास सजलेली दिसली होती.दरम्यान, अर्जुन आणि सानिया (Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok) यांच्या मेहंदी आणि संगीत सोहळ्यासाठी इरफान पठाण, युसूफ पठाण, युवराज सिंग असे अनेक भारतीय खेळाडूंनी आपल्या पत्नीसह हजेरी लावली होती. त्यांचेही व्हिडिओ समोर आले आहेत..अर्जुन हा देखील क्रिकेटपटू असून गोव्याकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो, तसेच आगामी आयपीएल २०२६ मध्ये तो लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळताना दिसणार आहे. सानिया ही प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात असून ती वेटरिनरी टेक्निशियन आहे. ती मुंबईतील 'Mr. Paws Pet Spa & Store LLP' या संस्थेची डायरेक्टर आणि पार्टनर देखील आहे..अर्जुन आणि सानिया गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांना ओखळतात आणि एकमेकांचे चांगले मित्र आहेत. सानिया साराचीही खूप चांगली मैत्रीण असून दोघी अनेकदा एकत्र ट्रिपलाही गेल्या आहेत. सानिया आणि अर्जुन यांचा गेल्यावर्षी साखरपुडा झाला होता. त्यानंतर आता ते लग्न करण्यास सज्ज आहेत..Arjun Tendulkar Wedding : गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद! अर्जुन-सानियाच्या लग्नासाठी तेंडुलकर कुटूंब पोहोचले 'खास' ठिकाणी; सचिन म्हणाला, जेव्हा मुलगा एका मुलीला घरी घेऊन येतो तेव्हा... .डावखुरा अष्टपैलू खेळाडू असलेल्या अर्जुनने आत्तापर्यंत २४ प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामने खेळले असून ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत, तसेच एका शतकासह ६८५ धावा केल्या आहेत. तसेच २४ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये त्याने २६ विकेट्स घेतले असून १६० धावा केल्या आहेत. टी२० क्रिकेटमध्ये त्याने २९ सामन्यांत ३५ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १८९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.