Arjun Tendulkar Wedding : गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद! अर्जुन-सानियाच्या लग्नासाठी तेंडुलकर कुटूंब पोहोचले 'खास' ठिकाणी; सचिन म्हणाला, जेव्हा मुलगा एका मुलीला घरी घेऊन येतो तेव्हा...

From Ganpati Darshan to Grand Celebrations: Arjun Tendulkar’s Wedding Highlights: भारतीय क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन हा सानिया चांदोकसोबत जामनगर येथे पारंपरिक पद्धतीने विवाहबंधनात अडकणार आहे. लग्नाआधी तेंडुलकर कुटुंबाने गणपती बाप्पाचे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतल्याचे खास व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok wedding in Jamnagar: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन आणि सानिया चंडोक यांच्या लग्नाची लगबग सुरू झाली आहे. अर्जुन-सानियाचे लग्न मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे आणि लग्नसोहळ्यासाठी तेंडुलकर आणि चंडोक कुटुंबिया जामनगर येथे पोहोचले आहे. रिलायन्स समुहाचे मालक अंबानी यांच्या जामनगर येथील बंगल्यात हा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. मुंबई इंडियन्सने आज त्याचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे आणि यात अर्जुन व सानिया हे गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद घेताना दिसत आहेत.

