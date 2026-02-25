Arjun Tendulkar Wedding : गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद! अर्जुन-सानियाच्या लग्नासाठी तेंडुलकर कुटूंब पोहोचले 'खास' ठिकाणी; सचिन म्हणाला, जेव्हा मुलगा एका मुलीला घरी घेऊन येतो तेव्हा...

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok wedding in Jamnagar: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन आणि सानिया चंडोक यांच्या लग्नाची लगबग सुरू झाली आहे. अर्जुन-सानियाचे लग्न मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे आणि लग्नसोहळ्यासाठी तेंडुलकर आणि चंडोक कुटुंबिया जामनगर येथे पोहोचले आहे. रिलायन्स समुहाचे मालक अंबानी यांच्या जामनगर येथील बंगल्यात हा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. मुंबई इंडियन्सने आज त्याचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे आणि यात अर्जुन व सानिया हे गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद घेताना दिसत आहेत..काही दिवसांपूर्वी सचिन तेंडुलकर सहकुटुंब भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधीपक्षनेता राहुल गांधी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह काही प्रमुख राजकीय व्यक्तींची भेट घेऊन या लग्नाचे आमंत्रण दिले होते. सचिनने या पोस्टसोबत नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या भेटीचा फोटोही शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये सचिनसोबतच त्याची पत्नी अंजली, मुलगी सारा, मुलगा अर्जुन आणि होणारी सून सानिया देखील दिसले होते..अर्जुन आणि सानिया यांचे लग्न ५ मार्च रोजी लग्न होण्याची चर्चा आहे. अर्जुन आणि सानिया अनेक वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत असून चांगले मित्र देखील होते. पण अनेक वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर आता ते लग्न करणार आहेत. सानिया अनेकदा तेंडुलकर कुटुंबियांच्या विविध कार्यक्रमांमध्येही सहभागी झाल्याचे दिसली आहे. ती सारा तेंडुलकरचीही फार जवळची मैत्रीण आहे. सानिया ही प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे..मुंबई इंडियन्सने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत सचिन मुकेश व निता अंबानी यांचे आभार मानताना दिसतोय. तो पुढे म्हणाला, जेव्हा मुलगा एका मुलीला आपल्या घरी ओळख करून देण्यासाठी येतो, तेव्हा समजायचं की तो मोठा झाला आहे. ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. तुम्ही एकमेकांवर प्रचंड प्रेम करता हे आम्हाला माहित्येय..अर्जुन सध्या गोव्याकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. त्याने २४ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ६८५ धावा केल्या आहेत. त्याने २४ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १६० धावा केल्या आहेत. २९ ट्वेंटी- २० सामन्यात त्याने ३५ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १८९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.