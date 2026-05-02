Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकरला नवा संघ मिळाला... मुळ किंमतीच्या पाचपट रक्कम; शिवम दुबेसह आता धुमाकूळ घालणार भाई...

ARCS Andheri team squad Arjun Tendulkar 2026: महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याचा मुलगा अर्जुन याला अखेर नवा संघ मिळाला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये लखौन सुपर जायंट्सकडून अजूनही खेळण्याची संधी न मिळालेल्या अर्जुनवर मुळ किमतीच्या पाचपट बोली लावली गेली. अर्जुनला ट्वेंटी-२० मुंबई लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी मिळाली आणि आज लिलावात त्याच्यावर ARCS Andheri संघाने १० लाखांची यशस्वी बोली लावली. चेन्नई सुपर किंग्सचा अष्टपैलू शिवम दुबे ARCS Andheri संघाचा आयकॉन खेळाडू आहे. .अर्जुनने मुंबई सोडून गोव्याकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यानंतरही मुंबई लीगच्या चौथ्या पर्वासाठी होणाऱ्या लिलावात त्यांचे नाव नोंदवले गेले होते. नियामक आवश्यकतांची पूर्तता केल्यानंतर तो आता मुंबई लीगसाठी पात्र ठरला. गेल्या १२ महिन्यांत तो इतर कोणत्याही राज्यस्तरीय ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळलेला नाहीत, ज्यामुळे तो BCCI सहभागाच्या नियमांमध्ये बसला..Ira Jadhavने इतिहास रचला; T20 Mumbai Women's League मध्ये ठरली सर्वात महागडी खेळाडू; भारताची पहिली त्रिशतकवीर मुलगी....नियम काय सांगतो?ट्वेंटी-२० स्पर्धांचे आयोजन करणाऱ्या राज्य संघटनांसाठी बीसीसीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक खेळाडूला त्यांनी भाग घेतलेल्या शेवटच्या स्पर्धेच्या समाप्तीपासून सुरू होणाऱ्या बारा महिन्यांच्या कालावधीत, इंडियन प्रीमियर लीग वगळता केवळ एकाच अधिकृत मान्यताप्राप्त क्रिकेट लीगमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे. गेल्या वर्षभरात राज्य संघटनांनी आयोजित केलेल्या कोणत्याही ट्वेंटी-२० स्पर्धांपासून दूर राहिल्यामुळे, अर्जुन या चौकटीत सहजपणे बसला..अर्जुन तेंडुलकरने २४ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५२ विकेट्स घेताना ६८५ धावाही केल्या आहेत. त्याच्या नावावर १ शतक व २ अर्धशतकं आहेत. २४ लिस्ट ए व २९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने अनुक्रमे २६ व ३५ विकेट्स आणि १६० व १८९ धावा केल्या आहेत..पंजाब किंग्सने लाथाडलेला फंलदाज लखनौ सुपर जायंट्सच्या ताफ्यात दाखल होतोय.संघांनी कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची यादी:आकाश टायगर्स मुंबई पश्चिम उपनगर: सर्फराज खान (आयकॉन प्लेअर), शम्स मुलानी आणि जय बिस्ताARCS अंधेरी: शिवम दुबे (आयकॉन प्लेयर), प्रग्नेश कानपिल्लेवार आणि दीपक शेट्टीवांद्रे ब्लास्टर्स: यशस्वी जैस्वाल (आयकॉन प्लेअर), सुवेद पारकर आणि ध्रुमिल मतकरमुंबई दक्षिण मध्य मराठा रॉयल्स: तुषार देशपांडे (आयकॉन प्लेयर), सिद्धेश लाड आणि रोहन राजेउत्तर मुंबई पँथर्स: अजिंक्य रहाणे (आयकॉन प्लेयर), अभिज्ञान कुंडू आणि तनुष कोटियनसोबो मुंबई फाल्कन्स: श्रेयस अय्यर (आयकॉन प्लेअर), अंगकृष्ण रघुवंशी आणि हर्ष आघावईगल ठाणे स्ट्रायकर्स : शार्दुल ठाकूर (आयकॉन प्लेयर), अथर्व अंकोलेकर आणि साईराज पाटीलट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट: सूर्यकुमार यादव (आयकॉन प्लेयर), आयुष म्हात्रे आणि सूर्यांश शेडगे