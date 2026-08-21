Arjun Tendulkar: मुंबई-गोवा अन् आता? अर्जुन तेंडुलकर कोणत्या संघाकडून खेळणार? ओमान दौऱ्यावर न गेल्याने चर्चेला उधाण

Arjun Tendulkar Goa 2026 domestic cricket season: सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन, देशांतर्गत स्पर्धेच्या आगामी पर्वात नेमका कोणत्या संघाकडून खेळणार हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. त्यामागे कारणही तसेच आहे. कारण मुंबईसोडून गोवा संघाकडून खेळणारा अर्जुन नुकताच गोव्याकडून ओमान दौऱ्यावर गेला नाही. त्यामुळे तो यंदा गोवासोडून दुसऱ्या संघाकडून खेळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. पण, २६ वर्षीय गोलंदाज गोवा संघाकडूनच खेळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्जुनने २०२२-२३ च्या हंगामात मुंबईसोडून गोवाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला..अर्जुनने गोवा संघाकडून खेळताना प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५० विकेट्सचा टप्पा ओलांडला आहे. मुंबई संघाकडून पुरेशी संधी न मिळाल्याने त्याने हा निर्णय घेतला. २०२६ च्या आयपीएलपूर्वी त्याला मुंबई इंडियन्सने रिलीज केले आणि लखनौ सुपर जायंट्सने त्याला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. LSG ने त्याला पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची संधी दिली, जिथे त्याने ४ षटकांत ३६ धावा देताना एक विकेट घेतली..१९ चेंडूंत ९० धावा: ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाचे पोर्तुगालसाठी दमदार शतक! T20 World Cup पात्रता फेरीत रोनाल्डोचा देश अव्वल.अर्जुनने २४ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ३८.०३ च्या सरासरीने ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ५ बाद २५ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर २४ सामन्यांत ४२.६५ च्या सरासरीने २६ विकेट्स आहेत, तर ट्वेंटी-२०त त्याने ३० सामन्यांत ८.६० च्या इकॉनॉमीने ३६ विकेट्स घेतल्या आहेत. ४ बाद १० धावा ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी आहे..प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने २०.७५ च्या सरासरीने ६८५ धावा केल्या आहेत, ज्यात १२० धावांच्या पहिल्या शतकाचा समावेश आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने १६ डावांत ७५.११ च्या स्ट्राइक रेटने १६० धावा केल्या आहेत, तर टी-२० मध्ये त्याने १२२.०१ च्या स्ट्राइक रेटने १९४ धावा केल्या आहेत. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून त्याने ११ झेल घेतले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.