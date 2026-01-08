Arjun Tendulkar: अर्जुनचा भेदक मारा, पृथ्वी शॉ याला गंडवले; वासुकी कौशिकसह महाराष्ट्राचे ५ फलंदाज २५ धावांत तंबूत पाठवले

Goa vs Maharashtra Vijay Hazare Trophy match highlights : अर्जुन तेंडुलकरने ( Arjun Tendulkar) त्याच्या पहिल्याच षटकात महाराष्ट्र संघाला मोठा धक्का दिला. अर्जुनच्या भेदक माऱ्यासमोर महाराष्ट्राचा सलामीवीर पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw) याला बाद केले. त्याच्याआधी गोवा संघाचा कर्णधार वासुकी कौशिकने पहिल्याच षटकात अर्शीन कुलकर्णी ( ०) व अंकित बावने ( ०) यांना बाद करून महाराष्ट्राला आधीच धक्के दिले होते. त्याता अर्जुनने सलामीवीर पृथ्वीला बाद करून त्यांची अवस्था आणखी बिकट केली. महाराष्ट्राचा निम्मा संघ अवघ्या २५ धावांत तंबूत परतला..अर्जुनला विजय हजारे ट्रॉफीत काही साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. पण, पृथ्वीची विकेट मिळवून त्याचा आत्मविश्वास नक्की उंचावला असेल. महाराष्ट्राने नाणेफेक जिंकून जयपूरच्या डॉ. सोनी स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. कौशिकने पहिल्या षटकाच्या चौथ्या व सहाव्या चेंडूंवर अनुक्रमे अर्शीनला झेलबाद केले, तर बावणेला पायचीत पकडले. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात अर्जुनच्या गोलंदाजीवर पृथ्वी ( १) दीपराज गावकरच्या हाती झेल देऊन माघारी परतला..Vaibhav Suryavanshi : वैभवच्या नेतृत्वाखाली मालिका विजय मिळवला अन् आता भारताचा कर्णधार बदलला; नेमकं काय घडलं?.कर्णधार ऋतुराज गायकवाड व सिद्धार्थ म्हात्रे यांनी ११ व्या षटकापर्यंत ही पडझड थांबवली. पण, कौशिकने पुन्हा धक्का देताना सिद्धार्थला ( ३) कॉट अँड बोल्ड केले. त्यानंतर दीपराज गावकरने १४ व्या षटकात एस नवळेला ( ५) पायचीत पकडून महाराष्ट्राची अवस्था ५ बाद २५ अशी केली. ऋतुराज व आर घोष यांची २७ धावांची भागीदारी दर्शन मिसाळने तोडली आणि महाराष्ट्राचा सहावा फलंदाज ५२ धावांत तंबूत परतला..अर्जुनने त्याच्या पहिल्या स्पेलमध्ये ५-१-९-१ असा उत्तम मारा केला. कौशिकने ७-२-१२-३ अशी पहिली स्पेल टाकली. दीपराजनेही ६-१-१७-१ व दर्शनने ४.४-०-१८-१ अशी गोलंदाजी केली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा महाराष्ट्राने २३ षटकांत ६ बाद ५७ धावा केल्या होत्या आणि कर्णधार ऋतुराज २७ धावांवर खेळतोय..IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा धक्का, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच स्टार खेळाडू जखमी, करावी लागणार सर्जरी; T20 World Cup....Arjun Tendulkar Career Statsअर्जुनने २२ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ४८ विकेट्स घेतल्या आहेत, २३ लिस्ट ए सामन्यांत त्याच्या नावावर २५ व २९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३५ विकेट्स आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.