Cricket

Arjun Tendulkar: अर्जुनचा भेदक मारा, पृथ्वी शॉ याला गंडवले; वासुकी कौशिकसह महाराष्ट्राचे ५ फलंदाज २५ धावांत तंबूत पाठवले

Prithvi Shaw dismissal against Goa Arjun Tendulkar: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५ मध्ये गोव्याच्या गोलंदाजांनी महाराष्ट्रावर कहर केला. अर्जुन तेंडुलकर आणि वासुकी कौशिक यांच्या भेदक माऱ्यापुढे महाराष्ट्राची फलंदाजी पूर्णपणे कोलमडली. अवघ्या २५ धावांत महाराष्ट्राचे पाच फलंदाज तंबूत परतले.
Arjun Tendulkar and Vasuki Koushik ran through Maharashtra’s batting as five wickets fell for just 25 runs

Arjun Tendulkar and Vasuki Koushik ran through Maharashtra’s batting as five wickets fell for just 25 runs

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Goa vs Maharashtra Vijay Hazare Trophy match highlights : अर्जुन तेंडुलकरने ( Arjun Tendulkar) त्याच्या पहिल्याच षटकात महाराष्ट्र संघाला मोठा धक्का दिला. अर्जुनच्या भेदक माऱ्यासमोर महाराष्ट्राचा सलामीवीर पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw) याला बाद केले. त्याच्याआधी गोवा संघाचा कर्णधार वासुकी कौशिकने पहिल्याच षटकात अर्शीन कुलकर्णी ( ०) व अंकित बावने ( ०) यांना बाद करून महाराष्ट्राला आधीच धक्के दिले होते. त्याता अर्जुनने सलामीवीर पृथ्वीला बाद करून त्यांची अवस्था आणखी बिकट केली. महाराष्ट्राचा निम्मा संघ अवघ्या २५ धावांत तंबूत परतला.

Loading content, please wait...
Goa
maharashtra
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Prithvi Shaw
Vijay Hazare Trophy
cricket news today
Arjun Tendulkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com