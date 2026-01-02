Cricket

Arjun Tendulkar समोर मोठं आव्हान; टीम इंडियाचा कॅप्टन शुभमन गिलशी होणार सामना, जाणून घ्या ही मॅच कधी व केव्हा रंगणार

Arjun Tendulkar vs Shubman Gill: अर्जुन तेंडुलकरसमोर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे. कारण गोव्याच्या संघाकडून खेळणाऱ्या अर्जुनला आता थेट टीम इंडियाचा कॅप्टन शुभमन गिल याच्याशी सामना करावा लागणार आहे.
Arjun Tendulkar vs Shubman Gill Vijay Hazare Trophy match: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ११ जानेवारीपासून तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेतून कर्णधार शुभमन गिल भारतीय संघात पुनरागमन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत त्याला दुखापतीमुळे खेळता आले नव्हते. पण, तो आता पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला आहे आणि भारतीय संघात परतण्यापूर्वी तो कसून सराव करताना दिसतोय. तत्पूर्वी तो अर्जुन तेंडुलकरसमोर ( Arjun Tendulkar) आव्हान उभं करणार आहे. हा सामना कधी व केव्हा रंगणार हे जाणून घेऊयात...

