Three Indian ODI pacers to assist team ahead of Test series: भारतीय संघाने वन डे मालिकेत २-० अशी आघाडी घेऊन मालिका विजयाच्या दिशेने कूच केलेली आहे. या मालिकेत आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या तीन खेळाडूंना कसोटी मालिकेसाठीच्या संघासोबत थांबण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय संघाची कसोटी मालिकेची तयारी अधिक चांगली होईल आणि यजमान न्यूझीलंडची डोकेदुखी वाढणार आहे. भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स सोमवारी दिले..कोण आहे ते तीन खेळाडू?अर्शदीप सिंग, आकिब नबी आणि गुरनूर ब्रार कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघात सामील होतील. भारत-न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या तिन्ही गोलंदाजांची कसोटी मालिकेसाठीच्या संघात निवड झालेली नाही, परंतु वन डे मालिकेनंतर अर्शदीप, आकिब आणि गुरनूर संघाला तयारीमध्ये मदत करण्यासाठी न्यूझीलंडमध्येच थांबतील.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd ODI : न्यूझीलंडला ICC नियमाचा फटका! प्रमुख खेळाडूला ७ दिवस खेळता येणार नाही; दोन सामन्यांसाठी पुन्हा संघ बदलावा लागला.सितांशु कोटक म्हणाले की, पहिल्या दोन वन डे सामन्यांमधील खेळपट्ट्या गोलंदाजांना अनुकूल ठरल्या. वन डे सामने परिस्थिती समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरले आणि भारत अ संघाचे बहुदिवसीय सामने देखील तयारीसाठी चांगले होते. भारतीय खेळाडू ११ नोव्हेंबरपासून कसोटी मालिकेच्या सरावाला सुरुवात करतील. पाच ते सहा सराव सत्रे कसोटी मालिकेसाठी संघाच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी पुरेशी ठरतील, अशी आशा आहे. अर्शदीप, आकिब आणि गुरनूर कसोटी तयारीसाठी न्यूझीलंडमध्येच संघासोबत राहतील. गंभीर वन डे संघासोबत राहील, तर मॉर्न मॉर्केल आणि मी वेलिंग्टनला जाऊ.".गुरनूर, आकिब, अर्शदीप यांनी धुमाकूळ घातलाअर्शदीप सिंग आणि गुरनूर ब्रार यांनी आतापर्यंतच्या दोन्ही वन डे सामन्यांमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. गुरनूर ७ बळींसह या मालिकेत सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला आहे, तर अर्शदीपने ४ बळी घेतले आहेत. पहिल्या सामन्यात आकिब नबी महागडा ठरला, पण दुसऱ्या सामन्यात त्याने २ बळी घेत न्यूझीलंडच्या आघाडीच्या फळीला उद्ध्वस्त केले.अंशुल कंबोजने आतापर्यंत मालिकेत चार बळी घेतले आहेत, पण त्याने न्यूझीलंडच्या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. दोन सामन्यांमध्ये मिळून अंशुलने एकूण १८ षटकांत केवळ २.६१ च्या इकॉनॉमी रेटने ४७ धावा दिल्या आहेत. अंशुल आधीच कसोटी संघात सामील आहे..IND vs NZ 3rd ODI : न्यूझीलंडला ICC नियमाचा फटका! प्रमुख खेळाडूला ७ दिवस खेळता येणार नाही; दोन सामन्यांसाठी पुन्हा संघ बदलावा लागला.भारताचा कसोटी संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, अंशुल कंबोज, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह , आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.