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IND vs NZ Test Series : गौतम गंभीरचा मास्टर प्लान! वन डे गाजवणाऱ्या ३ खेळाडूंना कसोटी संघासोबत थांबण्यास सांगितले; नेमकं काय शिजतंय?

India vs New Zealand Test series team preparation update: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेनंतर आता दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेची उत्सुकता वाढली आहे. १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय संघाच्या तयारीसाठी तीन वेगवान गोलंदाज न्यूझीलंडमध्येच थांबणार आहेत.
India vs New Zealand

Arshdeep Singh Auqib Nabi Gurnoor Brar to stay in New Zealand for Tests

esakal

Swadesh Ghanekar
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Three Indian ODI pacers to assist team ahead of Test series: भारतीय संघाने वन डे मालिकेत २-० अशी आघाडी घेऊन मालिका विजयाच्या दिशेने कूच केलेली आहे. या मालिकेत आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या तीन खेळाडूंना कसोटी मालिकेसाठीच्या संघासोबत थांबण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय संघाची कसोटी मालिकेची तयारी अधिक चांगली होईल आणि यजमान न्यूझीलंडची डोकेदुखी वाढणार आहे. भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स सोमवारी दिले.

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