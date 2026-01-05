Cricket

JOE ROOT CENTURY : जो रूट खरा 'धुरंधर'! ४१ वे शतक झळकावून रिकी पाँटिंगशी बरोबरी, सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचला...

Joe Root 41st Test century vs Australia: इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जो रूटने पुन्हा एकदा आपण खरे ‘धुरंधर’ का आहोत, हे सिद्ध करून दाखवले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सिडनी येथे सुरू असलेल्या अ‍ॅशेस मालिकेच्या पाचव्या कसोटीत रूटने आपले ४१ वे कसोटी शतक झळकावत इतिहास रचला.
Joe Root smashed his 41st Test century in the Ashes 5th Test at Sydney

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Joe Root chasing Sachin Tendulkar Test hundreds: अॅशेस मालिकेत ०-३ अशा पिछाडीनंतर जाग आलेल्या इंग्लंडने पाचव्या कसोटीत मजबूत सुरुवात केली. चौथी कसोटी जिंकल्यानंतर इंग्लंडच्या संघात एक वेगळीच सकारात्मकता दिसली. ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांचा त्यांनी मोठ्या हिमतीने सामना केला आणि जो रूट सिडनी कसोटीत आता नायक ठरतोय. पाचव्या कसोटीचा पहिल्या दिवसाचा बराचसा खेळ पावसामुळे वाया गेला अन् दुसऱ्या दिवशी रूटने धावांचा पाऊस पाडला. त्याने कसोटीतील त्याचे ४१ वे शतक पूर्ण करताना ऑस्ट्रेलियाचा महान कर्णधार रिकी पाँटिंग ( Ricky Ponting ) याच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. त्याच्या या सातत्याने सचिन तेंडुलकरच्या फॅन्सची धडधड वाढवली आहे.

