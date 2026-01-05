JOE ROOT CENTURY : जो रूट खरा 'धुरंधर'! ४१ वे शतक झळकावून रिकी पाँटिंगशी बरोबरी, सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचला...

Joe Root chasing Sachin Tendulkar Test hundreds: अॅशेस मालिकेत ०-३ अशा पिछाडीनंतर जाग आलेल्या इंग्लंडने पाचव्या कसोटीत मजबूत सुरुवात केली. चौथी कसोटी जिंकल्यानंतर इंग्लंडच्या संघात एक वेगळीच सकारात्मकता दिसली. ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांचा त्यांनी मोठ्या हिमतीने सामना केला आणि जो रूट सिडनी कसोटीत आता नायक ठरतोय. पाचव्या कसोटीचा पहिल्या दिवसाचा बराचसा खेळ पावसामुळे वाया गेला अन् दुसऱ्या दिवशी रूटने धावांचा पाऊस पाडला. त्याने कसोटीतील त्याचे ४१ वे शतक पूर्ण करताना ऑस्ट्रेलियाचा महान कर्णधार रिकी पाँटिंग ( Ricky Ponting ) याच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. त्याच्या या सातत्याने सचिन तेंडुलकरच्या फॅन्सची धडधड वाढवली आहे..पहिल्या दिवशी रूटने कसोटीत सर्वाधिक ६९ अर्धशतकांचा विक्रम नावावर करताना सचिन तेंडुलकरचा ( ६८) विक्रम मोडला. रूट इंग्लंडच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासात ५० वेळा घराबाहेर ५० किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा एकमेव फलंदाज बनला आहे. घराबाहेर कसोटीत रूटच्या या ५० वा ५०+ धावा आहे. शिवाय, घराबाहेर कसोटीत ५० किंवा त्याहून अधिक ५०+ धावा करणारा रूट हा जगातील पाचवा फलंदाज आहे. या विक्रमात सचिन ( ६५), राहुल द्रविड ( ५७), युनूस खान ( ५५) व अझहर अली ( ५०) हे रूटच्या पुढे आहेत..Ashes 2025-26: जो रुटची वर्षाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी फिफ्टी, सचिन तेंडुलकरचा हा मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडण्याच्या उंबरठ्यावर.कसोटीत चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना सर्वाधिक पन्नासपेक्षा जास्त धावा करणारा रूट जगातील तिसरा फलंदाज ठरला. सचिन तेंडुलकर या यादीत पहिला आहे. तेंडुलकरने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना १०२ वेळा पन्नासपेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. या यादीत जॅक कॅलिस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी अर्धशतकाचे शतकात रुपांतर करून आणखी विक्रमांना गवसणी घातली. रूट व हॅरी ब्रूक यांनी २०९ चेंडूंत १६९ धावांची भागीदारी करून संघाला सावरले..रूटला त्यानंतर जेमी स्मिथने ( ४६) साथ दिली आणि १४४ चेंडूंत ९४ धावा जोडल्या. विल जॅक्स आत रूटसोबत मैदानावर उभा आहे आणि इंग्लंडच्या ६ बाद ३१६ धावा झाल्या आहेत. हे वृ्त्त लिहिले तेव्हा रूट १४४ आणि विल जॅक्स २२ धावांवर खेळत होता. रूटच्या खेळीत १५ चौकारांचा समावेश होता..कसोटीत सर्वाधिक शतकं ( इनिंग्ज)५१ - सचिन तेंडुलकर ( ३२९)४५ - जॅक कॅलिस ( २८०)४१ - रिकी पाँटिंग ( २८७)४१ - जो रूट ( २९७)३८ - कुमार संगकाराइंग्लंडसाठी कसोटीत सर्वाधिक शतकं४१ - जो रूट३३ - एलिस्टर कूक२३ - केव्हिन पीटरसन.IND vs NZ : ऋतुराज गायकवाड न्यूझीलंडविरुद्ध वन डे मालिकेत खेळू शकणार; BCCI च्या एका अपडेट्सने चित्र बदलणार, श्रेयस अय्यर....२०२१ नंतर आतापर्यंत रूटने २४ शतकं झळकावली. या यादीत १० शतकांसह स्टीव्हन स्मिथ, केन विलियम्सन, हॅरी ब्रूक व शुभमन गिल हे मागे आहेत. १२ वर्षानंतर रूटला ऑस्ट्रेलियात कसोटी शतक झळकावता आले आणि त्याचे हे या मालिकेतील दुसरे शतक ठरले. अॅशेस मालिकेत घरच्या बाहेर दोन शतकं झळकावणारा तो जॉनथन ट्रॉट ( २०१०-११) याच्यांतर दुसरा इंग्लिश फलंदाज ठरला. मायकल वॉन (२००२-०३) आणि एलिस्टर कूक ( २०१०-११) यांनी प्रत्येकी ३ शतकं झळकावली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.