Ashes Series: आजपासून ॲशेसचा थरार: पर्थमध्ये रंगणार पहिली कसोटी; इंग्लंडचा संघ जेतेपदाचा दुष्काळ संपवणार? कधी अन् कुठं बघायचा सामना?

England Look to Break Their 15-Year Drought in Australia: इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील प्रतिष्ठेची ॲशेस कसोटी मालिका पर्थ येथे सुरू होत असून दोन्ही संघांच्या कामगिरीकडे क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. २०१० नंतर ऑस्ट्रेलियात कसोटी विजयापासून दूर असलेल्या इंग्लंडकडून यंदा जेतेपदाचा दुष्काळ संपणार का, याची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पर्थ : इंग्लंड - ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील ॲशेस या प्रतिष्ठेच्या क्रिकेट मालिकेला आजपासून (ता. २१) पर्थ येथे सुरुवात होत आहे. दोन देशांमध्ये पाच कसोटी सामन्यांची मालिका होणार आहे. ऑस्ट्रेलियन संघाने २०१०-११नंतर मायदेशात ॲशेस मालिका गमावली नाही.

