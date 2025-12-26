Ashes Series : २६२ धावा, २० विकेट्स! AUS vs ENG चौथ्या कसोटीत गोलंदाजांची हवा, स्टीव्ह स्मिथचा 'झापूक झूपूक' चेंडूवर दांडा गुल Video

AUS vs ENG fourth Test bowling dominated day: अॅशेस मालिकेतील चौथ्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर राहिला. मालिकेत ३-० अशा आघाडीवर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव इंग्लंडने १५२ धावांवर गुंडाळून चांगले पुनरागमन केले. पण, ऑस्ट्रेलियाकडूनही त्यांना सडेतोड उत्तर मिळाले. जलदगती गोलंदाजांना स्विंग व सीम करण्यास मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर फलंदाजांची तारांबळ उडावी. इंग्लंडच्या जोश टंगने टाकलेल्या चेंडूवर स्टीव्ह स्मिथचा ( Steve Smith) उडालेला त्रिफळा चर्चेत राहिला. नेटिझन्सने या चेंडूला झापूक झूपूक असे नाव दिले. सध्या या विकेट्सचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .इंग्लंडच्या जोश टंगने ( Josh Tongue) प्रभावी मारा करताना पाच विकेट्स घेतल्या. त्याला गस एटकिन्सनने दोन आणि ब्रायडन कार्स व बेन स्टोक्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेऊन चांगली साथ दिली. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव ४५.२ षटकांत १५२ धावंत तंबूत परतला. त्यांच्याकडून मिचेल नेसर ( ३५) हा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. टंगने कर्णधार स्मिथचा अप्रतिम चेंडूवर त्रिफळा उडवला..मिचेल स्टार्क व नेसर यांनी आक ओकणारे चेंडू फेकून इंग्लंडला १६ धावांत चार धक्के दिले. हॅरी ब्रूक व कर्णधार स्टोक्स यांनी डाव सारवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. स्टोक्स १६ धावांवर नेसरच्या गोलंदाजीवर बाद झालाय त्यानंतर बोलंडने इंग्लंडला हादरे दिले. मिचेल स्टार्क सोडल्यास ऑस्ट्रेलिया त्यांच्या प्रमुख गोलंदाजांशिवाय या सामन्यात मैदानावर उतरला आहे..Ishan Kishan : ३३ चेंडूंत शतक झळकावणाऱ्या इशानची राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यातून माघार; तातडीने गेला घरी... नेमकं काय घडलं?.ब्रूक ३४ चेंडूंत ४१ धावांवर बाद झाला. एटकिन्सनने २८ धावांचे योगदान दिले. इंग्लंडचा पहिला डाव ११० धावांवर गडगडला. मिचेल नेसरने चार, बोलंडने ३ व स्टार्कने २ विकेट्स घेऊन ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात ४२ धावांची आघाडी मिळवून दिली. .पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावात ४ धावा करताना आघाडी ४६ धावांपर्यंत पोहोचवली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.