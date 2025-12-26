Cricket

Ashes Series : २६२ धावा, २० विकेट्स! AUS vs ENG चौथ्या कसोटीत गोलंदाजांची हवा, स्टीव्ह स्मिथचा 'झापूक झूपूक' चेंडूवर दांडा गुल Video

Steve Smith stunning delivery wicket video: ॲशेस मालिकेतील ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड चौथा कसोटी सामना पूर्णपणे गोलंदाजांच्या नावे राहिला. एका दिवसात तब्बल २० विकेट्स पडल्या आणि एकूण फक्त २६२ धावा झाल्याने फलंदाजांची पुरती तारांबळ उडाली.
Steve Smith Cleans Up with Beauty

Steve Smith Cleans Up with Beauty

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

AUS vs ENG fourth Test bowling dominated day: अॅशेस मालिकेतील चौथ्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर राहिला. मालिकेत ३-० अशा आघाडीवर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव इंग्लंडने १५२ धावांवर गुंडाळून चांगले पुनरागमन केले. पण, ऑस्ट्रेलियाकडूनही त्यांना सडेतोड उत्तर मिळाले. जलदगती गोलंदाजांना स्विंग व सीम करण्यास मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर फलंदाजांची तारांबळ उडावी. इंग्लंडच्या जोश टंगने टाकलेल्या चेंडूवर स्टीव्ह स्मिथचा ( Steve Smith) उडालेला त्रिफळा चर्चेत राहिला. नेटिझन्सने या चेंडूला झापूक झूपूक असे नाव दिले. सध्या या विकेट्सचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
Steve Smith
australia cricket team
England Cricket Team
cricket news today
Ashes Series
Ashes 2025-26 series preview

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com