Ashes 2025: पहिल्या दिवशी १९ फलंदाज बाद; ॲशेस कसोटी, इंग्लंड १७२ तर ऑस्ट्रेलिया नऊ बाद १२३

पर्थ : ॲशेस कसोटीत गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळात जे घडले नाही, ते यंदा घडले. पहिल्याच दिवशी तब्बल १९ विकेट बाद होण्याचा पराक्रम झाला आणि १७२ धावांत गारद होऊनही इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाची अवस्था नऊ बाद १२३ अशी करून वर्चस्व मिळवले..बहुप्रतिष्ठित ॲशेस मालिका आजपासून सुरू झाली आणि पहिल्याच दिवशी दोन्ही संघांचे मिळून १९ फलंदाज बाद झाले. या सर्व विकेट वेगवान गोलंदाजांनी मिळवल्या. आजच्या पहिल्या दिवसाची सुरुवात ऑस्ट्रेलियाच्या मिचेल स्टार्कने सात विकेट मिळवून गाजवली, तर उत्तरार्धात इंग्लंड कर्णधार बेन स्टोक्सने पाच विकेट मिळवून प्रभाव पाडला..नऊ बाद १२३ अशी अवस्था झालेला ऑस्ट्रेलियाचा संघ अजूनही ४९ धावांनी पिछाडीवर आहे. इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि मिचेल स्टार्कने दुसऱ्याच चेंडूवर इंग्लंडला पहिला धक्का दिला, तर बेन स्टोक्सने ऑस्ट्रेलियाचा नववा फलंदाज बाद करून दिवसाचा खेळ संपवला. अशा प्रकारे फलंदाजी करणे आव्हानात्मक असताना इंग्लंडच्या हॅरी ब्रुकने अर्धशतकी (५२) खेळी केली, तर ऑली पोपने ४६ धावा फटकावल्या. त्यामुळे इंग्लंडला १७२ धावांपर्यंत मजल मारता आली..ऑस्ट्रेलियासाठी असा कोणीच तारणहार ठरला नाही. ॲलेक्स कॅरीच्या २६ धावा याच त्यांच्यासाठी सर्वाधिक ठरल्या. कॅमेरुन ग्रीनने २४ धावांची खेळी केली, तर ट्रॅव्हिस हेडने २१ धावा केल्या. चारही प्रमुख वेगवान गोलंदाजांनी गोलंदाजी दिल्यानंतर बेन स्टोक्सने चेंडू आपल्या हाती घेतला आणि बघता बघता पाच विकेट मिळवल्या. बाद झालेल्या नऊपैकी शेवटचे पाच फलंदाज त्याने बाद केले. यात हेड, ग्रीन आणि कॅरी यांचा समावेश आहे..संक्षिप्त धावफलक ःइंग्लंड, पहिला डाव ः ३२.५ षटकांत सर्वबाद १७२ (बेन डकेट २१, ऑली पोप ४६, ज्यो रूट ०, हॅरी ब्रुक ५२, जेमी स्मिथ ३३, मिचेल स्टार्क १२.५-४-५८-७, ब्रेंडन डगेट ७-१-२७-२, कॅमेरुन ग्रीन १-०-१०-१)..ऑस्ट्रेलिया, पहिला डाव ः ३९ षटकांत ९ बाद १२३ (स्टीव स्मिथ १७, ट्रॅव्हिस हेड २१, कॅमेरुन ग्रीन २४, ॲलेक्स कॅरी २६, मिचेल स्टार्क १२, जोफ्रा आर्चर ९-४-११-२, ब्रेडन कार्स १०-१-४५-२, बेन स्टोक्स ६-१-२३-५)..Ashes 2025-26 Details: सुरू होतोय ऍशेस मालिकेचा रोमांचक थरार! भारतात कुठे आणि कसे पाहाणार सामने? जाणून घ्या सविस्तर.सलामीच्या दिवशी सर्वाधिक विकेट१९ ः पर्थ स्टेडियम २०२५ (इंग्लंडचे १०, ऑस्ट्रेलियाचे ९)१७ ः ट्रेंट ब्रिज २००१ (इंग्लंडचे १०, ऑस्ट्रेलियाचे ७)१७ ः लार्डस २००५ (ऑस्ट्रेलिया १०, इग्लंडचे ७)पर्थ स्टेडियमवर पहिल्या दिवशी सर्वाधिक विकेट२००५ ः १९ विकेट (ऑस्ट्रेलिया वि. इंग्लंड)२०२४ ः १७ विकेट (ऑस्ट्रेलिया वि. भारत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.