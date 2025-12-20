Cricket

Ashes Test: ट्रॅव्हिस हेडचे सलग चौथे शतक; ॲशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची ३५६ धावांची आघाडी

ॲडलेड : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाने ॲशेस मालिकेतील ॲडलेड कसोटीचा तिसरा दिवसही गाजवला. मूळचे ॲडलेडमधील असलेले ट्रॅव्हिस हेड व ॲलेक्स कॅरी या दोघांनी आतापर्यंतच्या या कसोटीत आपले वर्चस्व गाजवले आहे.

