Ashes Test: ट्रॅव्हिस हेडचे सलग चौथे शतक; ॲशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची ३५६ धावांची आघाडी

ॲडलेड : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाने ॲशेस मालिकेतील ॲडलेड कसोटीचा तिसरा दिवसही गाजवला. मूळचे ॲडलेडमधील असलेले ट्रॅव्हिस हेड व ॲलेक्स कॅरी या दोघांनी आतापर्यंतच्या या कसोटीत आपले वर्चस्व गाजवले आहे..ट्रॅव्हिस हेड याने दुसऱ्या डावात नाबाद १४२ धावांची खेळी केली. त्याला ॲलेक्स कॅरीने नाबाद ५२ धावांची खेळी करीत उत्तम साथ दिली. ट्रॅव्हिस हेडचे ॲडलेड येथील कसोटीतील सलग चौथे शतक होय. ऑस्ट्रेलियन संघाने इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीतील तिसऱ्या दिवसअखेरीस दुसऱ्या डावात चार बाद २७१ धावा फटकावल्या असून, आता त्यांचा संघ ३५६ धावांनी पुढे आहे..सकाळच्या सत्रात इंग्लंड संघाने आठ बाद २१३ या धावसंख्येवरून शुक्रवारी पुढे खेळायला सुरुवात केली. बेन स्टोक्स व जोफ्रा आर्चर या जोडीने नवव्या विकेटसाठी १०६ धावांची विक्रमी भागीदारी रचली. या भागीदारीमुळे इंग्लंड संघाला ऑस्ट्रेलियन संघाची आघाडी १०० धावांच्या आतमध्ये घेण्यात यश मिळाले..बेन स्टोक्स याने १५९ चेंडूंमध्ये अर्धशतक साजरे केले. कसोटी कारकिर्दीतील कमी चेंड़ूंतील त्याचे हे अर्धशतक ठरले. मिचेल स्टार्कच्या गोलंदाजीवर बेन स्टोक्स ८३ धावांवर त्रिफळाचीत झाला आणि जोडी तुटली. स्कॉट बोलंडने जोफ्रा आर्चरला ५१ धावांवर बाद करीत इंग्लंडचा पहिला डाव २८६ धावांवर आटोपला. जोफ्रा आर्चरने कसोटीतील पहिले अर्धशतक झळकावले..Ashes Test: ॲशेस कसोटीत 'डीआरएस'वर शंका; ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व, कॅरीनंतर स्मिथच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह.संक्षिप्त धावफलक : ऑस्ट्रेलिया - पहिला डाव ३७१ धावा. इंग्लंड - पहिला डाव २८६ धावा (बेन डकेट २९, हॅरी ब्रुक ४५, बेन स्टोक्स ८३, जेमी स्मिथ २२, पॅट कमिंस ३/६९, स्कॉट बोलंड ३/४५). ऑस्ट्रेलिया - दुसरा डाव ४ बाद २७१ धावा (ट्रॅव्हिस हेड नाबाद १४२ - १९६ चेंडू, १३ चौकार, २ षटकार, उस्मान ख्वाजा ४०, ॲलेक्स कॅरी नाबाद ५२)..