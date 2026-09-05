Asia Cup 2026: पाकिस्तानला लोळवलं, पुढे कोण? भारतीय संघाचा उपांत्य फेरीचा सामना कधी व कुणाविरुद्ध? जाणून घ्या डिटेल्स

Who will India face in Asia Cup 2026 semifinal? पाकिस्तानविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवत भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आशिया कपच्या उपांत्य फेरीत दिमाखात प्रवेश केला आहे. भारताने साखळी फेरीत दमदार कामगिरी करत आपले स्थान पक्के केले असून, आता चाहत्यांना भारतीय संघाचा पुढील सामना कधी आणि कुणाविरुद्ध होणार, याची उत्सुकता लागली आहे. भारत अ गटात अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत उतरणार आहे..पाकिस्तानला ५५ धावांवर गुंडाळल्यानंतर भारताने ८.४ षटकांत ३ विकेट्स गमावून विजय निश्चित केला. श्री चरणी व प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी ३, तर दीप्ती शर्माने २ विकेट्स घेतल्या. फलंदाजीत कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाबाद १८, तर शफाली वर्मा १२ धावांची खेळी केली. भारताचा हा ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वाधिक चेंडू राखून मिळवलेला चौथा मोठा विजय ठरला. भारताने ६८ चेंडू राखून ही मॅच जिंकली आणि २०१९ मधील वेस्ट इंडिजविरुद्धचा ( ५७ चेंडू) विक्रम मोडला..IND vs PAK : शफाली वर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! पाकिस्तानला पहिल्याच चेंडूवर जागा दाखवली; जगात भारी कामगिरी केली Video Viral.२०२२ मध्ये भारताने थायलंडविरुद्ध ८४ चेंडू राखून सर्वात मोठा विजय मिळवला होता. आशिया चषक स्पर्धेच्या इतिहासातीलही हा सर्वात मोठा विजय ठरला होता आणि आजचा निकाल या विक्रमात चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. या फॉरमॅटमधील पाकिस्तानी महिलांचा हा दुसरा सर्वात मोठा पराभव आहे; २०१० च्या महिला ट्वेंटी- २० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान बॅसेटेरे येथे न्यूझीलंड महिलांविरुद्ध ७० चेंडू शिल्लक असताना त्यांचा पराभव झाला होता..India Women semifinal schedule Asia Cup 2026भारतीय संघाने अ गटात थायलंड, हाँगकाँग व पाकिस्तान यांच्यावर एकहाती विजय मिळवून ६ गुणांसह उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. या गटातून भारताचे अव्वल स्थान निश्चित झाल्याने त्यांना उपांत्य फेरीत ब गटातील दुसऱ्या क्रमांकावरील संघाशी सामना करावा लागणार आहे. हा सामना १० सप्टेंबरला खेळवण्यात येणार आहे. अ गटातून पाकिस्तान व थायलंड हे दोन संघ उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहेत. पण, थायलंडचे तिन्ही सामने झाले आहेत, तर पाकिस्तानला हाँगकाँगविरुद्ध शेवटचा सामना खेळायचा आहे..IND vs PAK Asia Cup: ना हस्तांदोलन, ना नजरेला नजर.. हरमनप्रीत कौरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टॉसच्या वेळीच उतरवला पाकिस्तानचा माज.ब गटात श्रीलंका सध्या दोन विजयांसह अव्वल स्थानी आहे, तर बांगलादेश व यूएई प्रत्येकी २ गुणांसह दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. श्रीलंकेने ( वि. बांगलादेश) शेवटचा साखळी सामना जिंकल्यास ते अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत पोहोचतील. पण, बांगलादेशने त्यांच्या उर्वरित दोन ( वि. श्रीलंका व वि. यूएई) जिंकल्यास ते अव्वल स्थानी जातील. अशा परिस्थितीत श्रीलंका विरुद्ध भारत असा उपांत्य फेरीचा सामना होईल. बांगलादेशने एक सामना गमावल्यास त्यांना दुसऱ्या स्थानावर रहावे लागेल आणि ते उपांत्य फेरीत भारताला टक्कर देतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.