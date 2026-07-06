Asia Cup 2027 Dates: आशिया चषकाच्या तारखा समोर आल्या! भारताच्या विरोधानंतरही बांगलादेशात होणार स्पर्धा

Bangladesh to host Asia Cup 2027: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत रंगलेल्या नाट्यानंतर पुन्हा एकदा ही स्पर्धा चर्चेत आली आहे. वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना या स्पर्धेची प्रतीक्षा असते, कारण या स्पर्धेच्या निमित्ताने भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी समोरासमोर येतात.. पण, यावेळी ही स्पर्धा आणखी एका कारणाने चर्चेत आली आहे आणि ते म्हणजे बांगलादेशच्या यजमानपदामुळे... बांगलादेश आणि भारत यांच्यातले ताणलेले संबंध पाहता ही स्पर्धा बांगलादेशात होणार नाही असे वाटत होते, परंतु तसे होण्याची शक्यता कमी असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आता भारतीय संघ बांगलादेशात खेळायला जातो का, याची उत्सुकता आहे..२०२७ ची वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धा लक्षात घेता आशिया चषक वन डे फॉरमॅटमध्ये खेळवण्यात येणार आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना खेळताना पाहण्याची आणखी एक संधी चाहत्यांना मिळणार आहे. ही स्पर्धा १८ जून ते ४ जुलै २०२७ या कालावधीत खेळवण्यात येणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया व झिम्बाब्वे येथे होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तीन महिने आधी आशिया चषक खेळवण्यात येणार आहे. .Women's T20 World Cup Final: शाब्बास पोरी... बेथ मूनीने मोडला Virat Kohli चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाला जिंकून दिला वर्ल्ड कप.एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, या स्पर्धेत सहा संघ सहभागी होतील, ज्यात २०२३ चा वन डे आशिया कप जिंकून गतविजेता म्हणून भारत सहभागी होत आहे. त्यांनी २०२५ मध्ये ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमधील आशिया चषकही जिंकला आहे. आशियाई क्रिकेट परिषदेने (ACC) अद्याप स्पर्धा तारखांची अधिकृत माहिती दिलेली नाही..धक्कादायक! श्रीलंकेतील क्रिकेटपटूचा Live Match मध्ये मृत्यू, फलंदाजी करताना खेळपट्टीवर कोसळला अन्.. Video Viral.गेल्या काही वर्षांपासून भारतासोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे बांगलादेश यजमानपदाचे हक्क गमावू शकतो, अशी चर्चा होती. पण, तशी शक्यता कमी आहे. या ताणलेल्या संबंधामुळे आयपीएलमधून बांगलादेशी गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमानला कोलकाता नाइट रायडर्सने करारमुत्क केले होते. त्यानंतर बांगलादेशने भारतात झालेल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्यास नकार दिला आणि आयसीसीने त्यांना स्पर्धेबाहेर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.