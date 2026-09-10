Asia Cup Semi Final : भारत फायनलमध्ये! बांगलादेशवर दणदणीत विजय, जेतेपदासाठी आता पाकिस्तान येऊ शकतो समोर...

India reach Women’s T20 Asia Cup final after Bangladesh win : भारतीय महिला संघाने आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत दिमाखात प्रवेश केला. भारतीय संघाने आशिया चषक फायनलची परंपरा कायम राखण्यासाठी उपांत्य फेरीच्या लढतीत बांगलादेशवर ४० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. शफाली वर्माने ६४ धावांची खेळी करून प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकला. आता अंतिम सामन्यात भारतासमोर पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातल्या विजेत्या संघाचा सामना होईल. भारताने साखळी गटात पाकिस्तानला ५५ धावांवर ऑल आऊट करून ऐतिहासिक विजय मिळवला होता..शफालीच्या ६४ धावांनी संघाला ६ बाद १४९ धावांपर्यंत पोहोचवले. प्रतिका रावलने दुसऱ्या विकेटसाठी तिला अर्धशतकी साथ दिली. स्मृती मानधना २ धावांवर माघारी परतली. सुरुवातीला संथ खेळ करणाऱ्या हरमनप्रीत कौरने २८ चेंडूंत नाबाद २४ धावा केल्या. रिचा घोषने १६ चेंडूत २१, तर दीप्ती शर्माने ६ चेंडूंत १३ धावांची खेळी केली. बांगलादेशच्या गचाळ क्षेत्ररक्षणाचा भारताचे पुरेपूर फायदा उचलला..IND vs BAN : शफाली वर्माने अर्धशतक झळकावले, भारताला सावरले... तरीही हरमनप्रीत कौरने Live मॅचमध्ये झापले; नेमके काय घडले?.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या बांगलादेशने दीप्ती शर्मासमोर शरणागती पत्करली. श्री चरणीने सलामीवीर जौआरीया फेर्डोसची ( १४) विकेट मिळवून दिल्यानंतर दीप्तीने ३ धक्के दिले. तिने दुसरी सलामीवीर दिलारा अक्तेरला ( २१) बाद केले. त्यानंतर शोभना मोस्तरी ( १५) व शर्मिन अक्तेर ( १) यांना त्रिफळाचीत केले. दीप्तीने ४-०-२६-३ अशी स्पेल संपवली..नंदनी शर्माने २ षटकांत १० धावा देत २ बळी टिपले आणि बांगलादेशला २० षटकांत ७ बाद १०९ धावांवर समाधान मानण्यास भाग पाडले. प्रेमा रावतनेही एक विकेट घेतली. आजच्या सामन्यात एकूण ११ षटकार खेचले गेले आणि आशिया चषक ( ट्वेंटी-२०) स्पर्धेतील ही सर्वाधिक संख्या ठरली. याआधी भारत-हाँगकाँग सामन्यात ९ षटकार लागले होते. त्या सामन्याने २०२४ चा श्रीलंका विरुद्ध भारत यांचा ८ षटकारांचा विक्रम मोडला होता..Rohit Sharma Dance: रोहितने माहोल बनवला... Treding गाण्यावर डान्सिंग मुव्ह; मित्रालाही शिकवले... Video Viral.श्री चरणीने भारताकडून कॅलेंडर वर्षात ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक ३५ विकेट्सच्या पूनम यादवच्या ( २०१८) विक्रमाशी बरोबरी केली. दीप्ती शर्मा या विक्रमात ३० ( २०२४) व २९ ( २०२२) विकेट्ससह तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर आहे. राधा यादवने २०२४ मध्ये २९ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.