Asian Games 2026: माशी शिंकली! भारतीय संघाला मोठा धक्का, प्रमुख खेळाडूची माघार; IND vs AFG सामन्यात ४ षटकं फेकली अन्...

Varun Chakravarthy injury update before Asian Games 2026: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने नुकतीच अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. तिसरा सामना गुरुवारी होणार आहे आणि त्यानंतर हाच संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानला रवाना होणार आहे. सुवर्णपदक राखण्यासाठी भारतीय संघाने तगड्या खेळाडूंची फौज मैदानावर उतरवली आहे. भारताला थेट उपांत्यपूर्व फेरीत खेळायचे आहे, परंतु स्पर्धेपूर्वीच भारताला धक्का बसला आहे आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सिलेन्सवर ( CoE) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत..वरुण चक्रवर्तीने IND vs AFG मालिकेतून दुखापतीमुळे माघार घेतली होती आणि आता त्याला आशियाई स्पर्धेलाही मुकावे लागणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात तिसरे षटक टाकत असताना वरुणला पोटाच्या डाव्या बाजूला अचानक अस्वस्थता जाणवली. स्कॅनमध्ये पोटाच्या स्नायूंना आलेली दुखापत असल्याचे निदान झाले असून, त्यामुळे त्याला उर्वरित दोन ट्वेंटी-२० सामन्यांतून बाहेर व्हावे लागले आहे. .दुखापतीतून पूर्णपणे सावरल्यानंतरच चक्रवर्तीचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला होता. पण, पहिल्या सामन्यात त्याच्या दुखापतीने पुन्हा डोकं वर काढलं. BCCI ने काल दिलेल्या माहितीनुसार त्याने IND vs AFG मालिकेतून माघार घेतली. पण, त्या सामन्यात त्याने चार षटकं टाकताना १६ धावांत १ विकेट घेतली. भारताने तो सामना ७ विकेट्सने जिंकला..जुलैमध्ये भारताच्या इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान झालेल्या ग्रेड २ हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर त्याला हा नवा धक्का बसला आहे. त्याने बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुनर्वसन उपचार घेतले आणि मग तामिळनाडू प्रीमियर लीगमध्ये स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले होते. बीसीसीआयने चक्रवर्तीला रिप्लेसमेंट जाहीर केलेली नाही. संघात रवी बिश्नोई , वॉशिंग्टन सुंदर हे दोन स्पेशालिस्ट फिरकीपटू आहेत आणि अक्षर पटेलही आहेच..IND vs AFG : मॅच विनिंग खेळीनंतरही संजू सॅमसनला बाकावर बसवणार? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत; कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI? .India's Asian Games squad: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी व यश ठाकूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.