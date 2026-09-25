Asian Games Cricket : नेपाळचा ऐतिहासिक विजय, अफगाणिस्तानला नमवले; ब गटात हाँगकाँगचा विजय, भारताला कोण भिडणार?

Nepal defeated Afghanistan in Asian Games cricket: नेपाळ क्रिकेट संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शुक्रवारी धक्कादायक निकालाची नोंद केली. त्यांनी बलाढ्य अफगाणिस्तावर ५ विकेट्स व १६ चेंडू राखून दणदणीत विजय मिळवला, तेच दुसरीकडे हाँगकाँगने ब गटात ओमानचा पराभव करून उपांत्यपूर्व फेरीची चुरस आणखी वाढवली. भारतीय संघाला उपांत्यपूर्व फेरीत आता अफगाणिस्तानचा सामना करावा लागू शकतो आणि हा सामना २८ सप्टेंबरला होईल..नेपाळचा गोलंदाज कुशाल भुर्टेलने ४-१-२१-४ अशी भन्नाट स्पेल टाकून अफगाणिस्तानला १०२ धावांवर रोखण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. ललित राजबंशीनेही १३ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. नेपाळसाठी १०३ धावांचे लक्ष्य पार करणे सोपे राहिले आणि त्यांनी ते १७.२ षटकांत पार केले. नेपाळचे दोन्ही सलामीवीर स्वस्तात बाद झाल्यानंतर सुंदीप जोरा ( ३४) व रोहित पौडेल ( नाबाद ३३) यांनी दमदार खेळ करून संघाचा विजय पक्का केला..IND A vs AUS A: भारताच्या विजयात 'मुंबई'कर चमकले! ऑस्ट्रेलियाला पाणी पाजले, मालिकेत १-० ने आघाडी.हाँगकाँगने ब गटात ओमानवर ४१ धावांनी विजय मिळवला. हाँगकाँगच्या ८ बाद १२१ धावांचा पाठलाग करताना ओमानला ६ बाद ८० धावाच करता आल्या. हफीज खान ( ३३) व बाबर हयात ( २३) यांनी चांगला खेळ केला. ओमानकडून मोहम्मद अल बालुशीने तीन विकेट्स घेतल्या. हाँगकाँगच्या गोलंदाजांनीही सुरेख मारा करताना ओमानला विजयापासून दूर ठेवले. कर्णधार सुफियन मेहमूद ( २६) व सौएब अल बालुशी ( २०) यांच्याशिवाय त्यांच्या अन्य फलंदाजांना चांगला खेळ करता आला नाही..हाँगकाँगच्या आयुष शुक्ला ( ३-२३) व मोहम्मद गझनफर ( २-१०) यांनी चांगला मारा केला. हाँगकाँगने विजय मिळवून ब गटातील आव्हान कायम राखले आहे. आता ओमान विरुद्ध मलेशिया यांच्यातला सामना निर्णायक ठरेल. या गटात मलेशिया १ सामन्यात २ गुण व २.९५० नेट रन रेटसह अव्वल आहे. हाँगकाँगचेही २ गुण आहेत, परंतु त्यांचा नेट रन रेट -०.०७५ असा आहे. ओमानने शेवटच्या सामन्यात मलेशियावर मोठ्या फरकाने विजय मिळवल्यास नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल..IND vs WI 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड IN, यशस्वी जैस्वाल बाकावरच! नबीचे पदार्पण; पहिल्या वन डेसाठी तगडी Playing XI.अ गटात अफगाणिस्तान दोन सामन्यांत २ गुण व ०.८४६ नेट रन रेटसह अव्वल स्थानावर कायम आहे. नेपाळचेही दोन गुण आहेत ( ०.८४२ नेट रन रेट) आणि त्यांनी जपानवर विजय मिळवल्यास ते अव्वल स्थानी जातील. या परिस्थितीत अफगाणिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर जाईल आणि उपांत्यपूर्व फेरीत ते भारताविरुद्ध खेळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.