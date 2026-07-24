IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशीचा पुढचा टार्गेट पाकिस्तान? Asian Games मध्ये कधी होऊ शकतो IND vs PAK सामना, जाणून घ्या

Asian Games 2026 India vs Pakistan possible match date: जपानमधील आयची-नागोया येथे होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये क्रिकेट स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. आशियाई स्पर्धेत क्रिकेटचा यापूर्वी 2010, 2014 आणि 2023 मध्ये समावेश करण्यात आला होता.यंदा चौथ्यांदा क्रिकेटला संधी मिळाली आहे. मात्र, वेळापत्रक जाहीर होताच क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार का? आणि झाला तर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा पाकिस्तानच्या गोलंदाजांवर तुटून पडणार का?.वेळापत्रकानुसार पुरुषांची क्रिकेट स्पर्धा 24 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. तर महिलांची स्पर्धा 17 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत खेळवली जाणार आहे. ही स्पर्धा टी-20 फॉरमॅटमध्ये होणार असून सर्व सामन्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा असणार आहे.पुरुषांच्या स्पर्धेत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या चार संघांना थेट क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश मिळाला आहे..IND vs ENG 2nd T20I: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ बदलली... जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच....भारत-पाकिस्तान सामना कधी होऊ शकतो?उरलेल्या सहा संघांना दोन गटांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप A मध्ये नेपाळ, जपान आणि अफगाणिस्तान, तर ग्रुप B मध्ये मलेशिया, ओमान आणि हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. या दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ क्वार्टर फायनलमध्ये पोहोचतील..भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ थेट क्वार्टर फायनलमध्ये असल्यामुळे त्यांच्यातील सामना फक्त सेमीफायनल किंवा फायनलमध्येच होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी दोन्ही संघांनी आधी आपापले क्वार्टर फायनल सामने जिंकणं गरजेचं आहे. जर कोणताही संघ उपांत्य फेरीपूर्वीच स्पर्धेबाहेर झाला, तर भारत-पाकिस्तानचा सामना होणार नाही..महिला संघाचाही थेट क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेशमहिलांच्या क्रिकेट स्पर्धेलाही थेट क्वार्टर फायनलपासून सुरुवात होणार आहे. भारताचा पहिला सामना यजमान जपानविरुद्ध होईल. तर बांगलादेश-चीन, पाकिस्तान-थायलंड आणि श्रीलंका-मलेशिया असे सामनेही खेळवले जाणार आहेत. या सामन्यांतील विजेते संघ थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील..वैभव सूर्यवंशीवर असणार सगळ्यांचं लक्षया स्पर्धेसाठी भारतीय पुरुष संघाची धुरा श्रेयस अय्यर सांभाळणार असून तिलक वर्मा उपकर्णधार असेल. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. सध्या वैभव झिम्बाब्वे दौऱ्यावर असून त्याने पहिल्याच टी-20 सामन्यात अवघ्या 18 चेंडूत अर्धशतक झळकावत अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?.इंग्लंड दौऱ्यातील अपयशानंतर त्याने दमदार पुनरागमन करत टीकाकारांना बॅटमधून उत्तर दिलं आहे. त्यामुळे आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. जर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला, तर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक फलंदाजीने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांवर धावांचा पाऊस पाडणार का, याकडे आता सर्व क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.