Asian Games 2026: श्रेयस अय्यरच्या संघाला जपानला जाण्यापूर्वी धक्का; BCCI, IOA ची पळापळ, नेमकं काय घडलं?

Shreyas Iyer Asian Games 2026 team kit issue : भारतीय क्रिकेट संघ अजूनही आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानला रवाना झालेला नाही. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघासमोर जपानमध्ये पोहोचण्यापूर्वी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भारतीय संघ रविवारी सकाळी रवाना होणे अपेक्षित होता, परंतु काही खेळाडूंना अद्याप त्यांच्या मापाची जर्सी मिळालेली नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेशी (IOA) संबंधित किट पुरवठादार जेएसडब्ल्यू इन्स्पायर यांच्यात झालेल्या देवाणघेवाणीनंतरही काही सदस्य योग्य आकाराच्या किटची वाट पाहत आहेत..पीटीआयच्या वृत्तानुसार, साईझिंगच्या बहुतेक समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत, मात्र काही खेळाडू अजूनही त्यांच्या बदली किटची वाट पाहत आहेत. आयओए (IOA) मधील सूत्रांनी सांगितले की,क्रिकेटपटूंच्या किटच्या साईझमध्ये अडचण होती; त्यापैकी बहुतांश समस्या दूर करण्यात आल्या आहेत. काही किट शिल्लक असून, त्या लवकरच संघाला दिल्या जातील. खेळाडूंना तिथे दोन वेगवेगळ्या जर्सींची गरज असल्याने असे होऊ शकते..Asian Games: जपानमध्ये भारतीय नेमबाजांचे मोठे हाल! राही सरनोबतच्या हॉटेल बुकिंगबाबत घडला विचित्र प्रकार उघड.जपान दौऱ्यादरम्यान भारताला दोन वेगवेगळ्या जर्सींची आवश्यकता आहे. भारत २२ सप्टेंबर रोजी जपानविरुद्ध एकमेव ट्वेंटी-२० सामना खेळणार आहे, ज्यासाठी ते त्यांच्या नियमित क्रिकेट किटचा वापर करतील. त्यानंतर २८ सप्टेंबर रोजी स्पर्धा सुरू झाल्यावर संघ अधिकृत आशियाई खेळांच्या जर्सीचा वापर करेल..पीटीआय वृत्तानुसार, बीसीसीआयने IOA मार्फत वाटप केलेल्या निवासस्थानाचा वापर करण्याऐवजी पुरुष संघासाठी वेगळ्या हॉटेलची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय पथकातील खेळाडूंना होणारा विलंब आणि लॉजिस्टिकल अडचणींच्या वृत्तांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Asian Games 2026: मुंबईच्या पोरीची जपानमध्ये हवा! Quimcy Dsouza ऐतिहासिक पदक जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर; ती खेळते, तो Teqball नक्की आहे तरी काय?.“महिला संघाच्या निवासाची कधीच अडचण आली नाही. पुरुष संघासाठी आयोजकांनी दिलेल्या खोल्यांमध्ये किट बॅग ठेवायलाही जागा नव्हती. तिथे फार मोठी हॉटेल्स नाहीत, पण बीसीसीआयने त्यांच्या जपानला रवाना होण्याच्या काही काळ आधी स्वतःची व्यवस्था केली आहे,” असे सूत्राने पीटीआयला सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.