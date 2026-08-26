Asian Games 2026: टीम इंडियाच्या पुरुष-महिला संघांचे सामने कधी, कुणाविरुद्ध? तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Asian Games 2026 Cricket Schedule: आशियाई क्रीडा स्पर्धा यंदा जपानमध्ये रंगणार आहे. या स्पर्धेत क्रिकेटचाही समावेश करण्यात आला आहे. भारताकडून पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघ सहभागी होणार असल्याने चाहत्यांमध्ये आतापासूनच उत्सुकता आहे. आता क्रिकेट स्पर्धेचं वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आलं आहे.भारतीय महिला संघ आधी मैदानात उतरणार असून, पुरुष संघाला मात्र थेट क्वार्टर फायनलमध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे. जाणून घ्या भारताच्या महिला आणि पुरुष संघाचं संपूर्ण वेळापत्रक..महिला संघाची सुरुवात जपानविरुद्धभारतीय महिला संघाच्या स्पर्धेला १८ सप्टेंबरपासून सुरुवात होईल. पहिल्याच सामन्यात भारताचा सामना यजमान जपानशी होणार आहे.महिला क्रिकेटमध्ये भारतासोबत श्रीलंका, मलेशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान, चीन, थायलंड आणि जपान हे संघ असतील..IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशीचा पुढचा टार्गेट पाकिस्तान? Asian Games मध्ये कधी होऊ शकतो IND vs PAK सामना, जाणून घ्या.महिला संघासाठी महत्त्वाच्या तारखा:१७ सप्टेंबर: बांगलादेश विरुद्ध चीन, पाकिस्तान विरुद्ध थायलंड१८ सप्टेंबर: श्रीलंका विरुद्ध मलेशिया, भारत विरुद्ध जपान२० सप्टेंबर: दोन्ही उपांत्य सामने२२ सप्टेंबर: कांस्य पदक सामना आणि अंतिम सामनाम्हणजेच भारताला अंतिम फेरी गाठायची असेल तर जपानविरुद्धच्या सामन्यानंतर उपांत्य फेरीतही चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..पुरुष संघ थेट क्वार्टर फायनल खेळणारभारतीय पुरुष संघाला ग्रुप स्टेज खेळण्याची गरज नाही. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या चार संघांना थेट क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.ग्रुप A मध्ये अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ असतील, तर ग्रुप B मध्ये हाँगकाँग, मलेशिया आणि ओमान हे संघ खेळतील.भारताचा क्वार्टर फायनल सामना २८ सप्टेंबरला ग्रुप A मधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाविरुद्ध होईल..पुरुषांच्या स्पर्धेतील महत्त्वाच्या तारखा२४ ते २६ सप्टेंबर: ग्रुप स्टेजचे सामने२८ सप्टेंबर: पाकिस्तान विरुद्ध ग्रुप B उपविजेता आणि भारत विरुद्ध ग्रुप A उपविजेता२९ सप्टेंबर: श्रीलंका विरुद्ध ग्रुप A विजेता आणि बांगलादेश विरुद्ध ग्रुप B विजेता१ ऑक्टोबर: उपांत्य सामने३ ऑक्टोबर: कांस्य पदक सामना आणि अंतिम सामना.ASIA CUP 2026: जेमिमा रॉड्रिग्स आशिया कप आणि आशियाई खेळांमधून बाहेर; BCCI चा मोठा निर्णय, ‘या’ धडाकेबाज फलंदाजाला मिळाली संधी.भारताच्या सामन्याकडे चाहत्यांचं लक्षभारताचा पुरुष संघ थेट क्वार्टर फायनलमध्ये उतरणार असल्याने त्याचा पहिला सामना २८ सप्टेंबरला होईल. त्यानंतर संघाला उपांत्य आणि अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी सामने जिंकावे लागतील.महिला संघाची सुरुवात १८ सप्टेंबरला होणार आहे, तर पुरुष संघाची मोहीम २८ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. त्यामुळे आशियाई गेम्समध्ये भारताच्या दोन्ही संघांकडून पदकाची अपेक्षा असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.