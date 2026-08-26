Cricket

Asian Games 2026: टीम इंडियाच्या पुरुष-महिला संघांचे सामने कधी, कुणाविरुद्ध? तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Asian Games 2026 Cricket Schedule: आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये जपानमध्ये होणार असून, क्रिकेट स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. भारतीय महिला संघ १८ सप्टेंबरला जपानविरुद्ध पहिला सामना खेळणार आहे, तर पुरुष संघाला थेट क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश मिळाला आहे.
Asian Games 2026

Asian Games 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Asian Games 2026 Cricket Schedule: आशियाई क्रीडा स्पर्धा यंदा जपानमध्ये रंगणार आहे. या स्पर्धेत क्रिकेटचाही समावेश करण्यात आला आहे. भारताकडून पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघ सहभागी होणार असल्याने चाहत्यांमध्ये आतापासूनच उत्सुकता आहे. आता क्रिकेट स्पर्धेचं वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आलं आहे.

भारतीय महिला संघ आधी मैदानात उतरणार असून, पुरुष संघाला मात्र थेट क्वार्टर फायनलमध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे. जाणून घ्या भारताच्या महिला आणि पुरुष संघाचं संपूर्ण वेळापत्रक.

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