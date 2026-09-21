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Asian Games : भारतीय क्रिकेटपटूच्या घराबाहेर पोहोचली तरुणी; खेळाडू श्रेयससोबत जपानमध्ये, तिचा इथे ड्रामा, नेमकं काय घडलं?

VIPRAJ NIGAM; WOMAN WAITS OUTSIDE CRICKETER’S HOME: भारतीय क्रिकेटपटू विप्रज निगम यांच्याशी संबंधित प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. वृत्तानुसार, ज्या तरुणीविरोधात विप्रज यांनी धमकी दिल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता, ती तरुणी त्यांच्या घराबाहेर पोहोचली.
VIPRAJ NIGAM CASE

VIPRAJ NIGAM CASE

Swadesh Ghanekar
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Vipraj Nigam woman reaches his home news: वरुण चक्रवर्तीच्या जागी आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या क्रिकेट संघात स्थान मिळालेल्या विप्रज निगमच्या नोएडा येथील घराबाहेर वेगळाच ड्रामा पाहायला मिळाला. विप्रजने ज्या मुलीविरोधात पोलीस चौकीत FIR दाखल केली होती, तिच त्याच्या घराबाहेर पोहोचली. जवळपास २ ते ३ तास ती गाडीत बसून क्रिकेटपटूची भेट घेण्यासाठी थांबली होती आणि त्यानंतर...

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