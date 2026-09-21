Asian Games : भारतीय क्रिकेटपटूच्या घराबाहेर पोहोचली तरुणी; खेळाडू श्रेयससोबत जपानमध्ये, तिचा इथे ड्रामा, नेमकं काय घडलं?

Vipraj Nigam woman reaches his home news: वरुण चक्रवर्तीच्या जागी आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या क्रिकेट संघात स्थान मिळालेल्या विप्रज निगमच्या नोएडा येथील घराबाहेर वेगळाच ड्रामा पाहायला मिळाला. विप्रजने ज्या मुलीविरोधात पोलीस चौकीत FIR दाखल केली होती, तिच त्याच्या घराबाहेर पोहोचली. जवळपास २ ते ३ तास ती गाडीत बसून क्रिकेटपटूची भेट घेण्यासाठी थांबली होती आणि त्यानंतर....विप्रज सध्या भारतीय संघासोबत आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानमध्ये आहेत. दुखापतग्रस्त वरुण चक्रवर्तीच्या जागी त्याला संघात सधी दिली गेली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुणी विप्रजच्या घराबाहेर सुमारे दोन ते तीन तास कारमध्ये बसून त्याची भेट होण्याची वाट पाहत होती. त्यावेळी विप्रजची आई घरी उपस्थित होती. त्यानंतर विप्रजच्या वडिलांनी तरुणीशी फोनवर संवाद साधला. एका आठवड्यानंतर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ती तरुणी तेथून निघून गेल्याचे सांगितले जाते..Viral Video : "श्रेयस मला तू आवडतोस"; फॅन गर्लच्या विधानावर कॅप्टनचा रिप्लाय; Vaibhav Sooryavanshi ने तरुणीकडे पाहिलं अन्....यापूर्वी विप्रजने बाराबंकी पोलिसांत संबंधित तरुणीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. वेगवेगळ्या मोबाइल क्रमांकांवरून फोन करून खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा आरोप तिच्यावर विप्रजने केला होता. ८ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्याने ही तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर तरुणीने नोएडा पोलिसांत विप्रजविरोधात शारीरिक शोषणाचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता..तरुणीने केलेल्या दाव्यानुसार विप्रज आणि तिची भेट २०२५ मध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झाली. त्याने नोएडाच्या सेक्टर १३५ मधील हॉटेलमध्ये तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तरुणीने केला आहे..Ajit Agarkar याला भारताच्या T20I कर्णधारपदी ऋतुराज गायकवाडला बसवायचे होते, पण...! इथूनच सुरू झाला BCCI सोबत राडा?.भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुन्हा सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी जपानमध्ये दाखल झाला आहे. भारतीय संघ थेट उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत मैदानावर उतरणार आहे. यापूर्वी भारत-जपान यांच्यात मंगळवारी ऐतिहासिक ट्वेंटी-२० सामना होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.