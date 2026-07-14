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India Cricket News : मला मोकळं करा...! टीम इंडियात 'भूकंप'; IND vs ENG मालिका ठरणार शेवटची, गौतम गंभीर...

Ryan ten Doeschate requests BCCI to step down: इंग्लंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेनंतर भारतीय संघाच्या प्रशिक्षक मंडळात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Ryan ten Doeschate requests BCCI to step down

Ryan ten Doeschate requests BCCI to step down

esakal

Swadesh Ghanekar
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India coaching staff latest news: भारतीय संघाला नुकताच आयर्लंड व इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सपाटून मार खावा लागला. त्यात आजपासून इंग्लंडविरुद्धची ( ENG vs IND ) वन डे मालिका सुरू होत आहे. या मालिकेत खेळाडूंच्या कागमिरीवर सर्वांच्या नजरा खिळलेल्या असणारच, परंतु त्याचवेळी कोचिंग स्टाफमध्ये मोठा भूकंप झाला आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) आणि BCCI यांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे.

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