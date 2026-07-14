India Cricket News : मला मोकळं करा...! टीम इंडियात 'भूकंप'; IND vs ENG मालिका ठरणार शेवटची, गौतम गंभीर...

India coaching staff latest news: भारतीय संघाला नुकताच आयर्लंड व इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सपाटून मार खावा लागला. त्यात आजपासून इंग्लंडविरुद्धची ( ENG vs IND ) वन डे मालिका सुरू होत आहे. या मालिकेत खेळाडूंच्या कागमिरीवर सर्वांच्या नजरा खिळलेल्या असणारच, परंतु त्याचवेळी कोचिंग स्टाफमध्ये मोठा भूकंप झाला आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) आणि BCCI यांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे. .सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोएशेट ( Ryan ten Doeschate ) याने भारतीय संघातून बाहेर पडण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. त्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir_ यांना तसे कळवले आहे. त्यांच्याकडून परवानगी मिळाली, तर हा त्याचा भारतीय संघासोबतचा शेवटचा आठवडा असू शकतो. इंग्लंडविरुद्ध १९ जुलैला होणारा तिसरा वन डे सामना त्याचा भारतीय ड्रेसिंग रूममधील शेवटचा दिवस ठरू शकतो..IND vs ENG, 1st ODI: विराट कोहलीचे पुनरागमन, तर बुमराह तब्बल ९६८ दिवसांनी वनडेत परतला; कशी आहे भारत-इंग्लंडची Playing XI.क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार, डोएशेटने BCCI ला पद सोडण्याच्या आपल्या इच्छेबद्दल आधीच कळवले आहे आणि कार्यमुक्त करण्याची विनंती केली आहे. त्याच्या या निर्णयामागे एकाचाही नोकरीतील असमाधानाशी संबंध नाही. नेदरलँड्सचा माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू टेन डोएशेट हा बरोबर दोन वर्षांपूर्वी भारतीय संघात सामील झाला होता. त्याचा कार्यकाळ १२ ते १४ जुलै या सुमारास संपला असल्याचे सांगितले जात आहे. भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असल्याने, लॉर्ड्सवरील तिसऱ्या आणि अंतिम वन डे सामन्यानंतर त्याला तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची मागणी केली जाऊ शकते..त्याची पत्नी नोकरी करत असल्यामुळे, त्याच्या तीन लहान मुलांना त्याची गरज आहे. त्यामुळे, त्याला लंडनमध्ये असलेल्या आपल्या कुटुंबाला अधिक वेळ द्यायचा आहे. भारतीय संघासोबत त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रवास करावा लागतोय. तो अशा नोकरीच्या शोधात आहे, की ज्यात प्रवास कमी असेल आणि त्याला आपल्या कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवता येईल..Rohit Sharma: रोहित शर्मासाठी इंग्लंड वनडे मालिका निर्णायक? खराब कामगिरी झाल्यास BCCI घेऊ शकते मोठा निर्णय.क्षेत्ररक्षण हे त्याचे मुख्य कौशल्य क्षेत्र आहे, परंतु टी. दिलीप आधीच संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक असल्याने, त्या क्षेत्रात टेन डोएशेटचे योगदान काहीसे मर्यादित राहिले असावे, अशी चर्चा आहे. त्याचे मुख्य प्रशिक्षक गंभीरसोबत जवळचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संबंध असल्याचे मानले जात. दोन वर्षांपूर्वी भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर गंभीरनेच बीसीसीआयकडे त्याच्या नावाची शिफारस केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.