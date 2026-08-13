AUS vs BAN 1st Test: बांगलादेशचे निर्विवाद वर्चस्व; पण, मिचेल स्टार्कने नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड, ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज 'डाव्यां'मध्ये सरस

Mitchell Starc record against Bangladesh : सराव सामन्यात ५४ वर ऑल आऊट होणाऱ्या बांगलादेशने आश्चर्यचकीत कामगिरी केली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आजपासून सुरू झालेल्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी गोलंदाज हसन महमूदने ( Hasan Mahmud ) वर्चस्व गाजवले. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव १९८ धावांवर गुंडाळल्यानंतर दिवसअखेर १ बाद ९६ अशी मजबूत मजलही मारली. पण, या सर्व घडामोडीत ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज मिचल स्टार्कने ऐतिहासिक कामगिरी केली. .ऑस्ट्रेलियाकडून स्टीव्ह स्मिथने ७१ धावांची खेळी केली म्हणून, अन्यथा यजमानांचा डाव १०० च्या आत गडगडला असता. ट्रॅव्हिस हेड ( २२) व जॅक वेदराल्ड ( २३) हे त्यानंतर सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले. बांगलादेशच्या हसनने ५५ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या, तर तस्कीन अहमद व इबादत होसैन यांनी प्रत्येकी २ बळी टिपले. यानंतर बांगलादेशची सलामीची जोडी ९व्या षटकात स्टार्कने तोडली व विक्रमाला गवसणी घातली..IND vs SL 1st Test: देवदत्त पडिक्कल IN, सर्फराज खान OUT! गंभीरने खेळपट्टी पाहिली अन् Playing XI ठरली; जाणून घ्या संभाव्य संघ.स्टार्कने सलामीवीर शादमन इस्लामला ( २०) झेलबाद केले आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये डावखुरा गोलंदाज म्हणून सर्वाधिक विकेट्सचा विक्रम नावावर केला. त्याने श्रीलंकेचा फिरकीपटू रंगना हेरथचा विक्रम मोडला. स्टार्कचा हा ४३४ वा बळी ठरला. कसोटीत सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये तो संयुक्तपणे ११ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याने कपिल देव यांच्या ४३४ विकेट्सची बरोबरी केली आहे..AUS vs BAN: बांगलादेशसमोर तगड्या ऑगस्ट्रेलियाने गुडघे टेकले; २६ वर्षीय गोलंदाजाने कांगारूंना रडवले, एकटा स्टीव्ह स्मिथ भिडला.स्टार्कने १०६ कसोटीत ४३४ विकेट्स घेऊन रंगना हेरथचा ४३३ विकेट्सचा ( ९३ सामने) विक्रम मोडला. या विक्रमात पाकिस्तानचा वसीम अक्रम ( ४१४), न्यूझीलंडचा डॅनिएल व्हिटोरी ( ३६२) आणि श्रीलंकेचा चामींडा वास ( ३५५) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.